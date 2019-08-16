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Глава Бурятии проверил ход ремонта дорог в Улан-Удэ

Глава Бурятии проверил ход ремонта дорог в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Ремонтные работы обещают завершить до 1 октября

В Бурятии в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проводятся работы на 37 объектах. В Улан-Удэ будет отремонтировано 12,21 км дорог. Также пройдут работы в Прибайкальском, Заиграевском, Тарбагатайском и в Иволгинском районах. Кроме того, будет отремонтировано 16 региональных автодорог. Асфальтирование дорог должно быть завершено к 1 сентября, дополнительные работы – установка разметок, дорожных знаков, устройство газона – завершатся к 1 октября. 

Сегодня глава республики Алексей Цыденов проинспектировал ход ремонтных работ на улице Сахьяновой и оценил результат уже заасфальтированных дорог на улице Революции 1905 года и на улице Свободы. 

- Программа началась ещё в позапрошлом году, для нашего города это действительно беспрецедентные объёмы работ. Ремонт на улице Сахьяновой ждали уже много лет: дорога была в трещинах, большие проблемы с ливневой канализацией. Здесь предусмотрено устройство ливневой канализации (1,2 км), она будет соединяться с канализацией на улицах Боевая и Зои Космодемьянской. На участке ремонтных работ укладывается щебеночно-мастичный асфальтобетон. Сдвигоустойчивость такого асфальтобетона гораздо лучше прошлого, также у нового дорожного покрытия высокий коэффициент сцепления с колесом автомобиля. Асфальт очень пластичный, трещины, можно сказать, «самозалечиваются», - рассказал Анатолий Урбанов, директор МУ «Улан-Удэстройзаказчик». 





Дорогу на Сахьяновой заасфальтируют полностью до 15 сентября, Анатолий Урбанов объяснил, что отставание по графику на этом участке произошло из-за того, что во время ремонта на улице Трубачеева эту дорогу нельзя было перекрывать. Также на этом участке ведутся работы по реконструкции тепломагистрали. Стоимость работ на Сахьяновой составляет 92 миллиона рублей, подрядная организация – ООО «Байкалтехстрой». Движение на одной из полос откроют 26 августа. Так как с 1 сентября вырастет дорожный трафик, Алексей Цыденов поручил обсудить вопрос о введении двустороннего движения по полосе, ширина дороги это позволяет. 

На улице Свободы работы были завершены ещё 22 июня, движение запущено уже давно. На ремонтные работы было потрачено 13,7 миллионов рублей, подрядная организация – «Легион-1», протяжённость участка составила 800 метров. Также были благоустроены тротуары, пешеходные переходы и остановочный пункт, установлена тактильная плитка.


Работы на улице Революции 1905 года завершаются, дорога уже асфальтирована. Сейчас здесь ведутся дополнительные работы, которые завершатся в конце сентября. Протяжённость участка – 1,4 километра, стоимость работ составила 61,8 миллионов рублей, подрядчиком выступило ООО «Нардеванстрой». Здесь сделают покрытие тротуаров и велодорожек из тротуарной плитки, обустроят две автобусные остановки и устроят газон. В 2020 году планируется начать второй этап ремонта на участке - от улицы Добролюбова до улицы Левченко.


- Работы ещё не закончены, подводить итоги рано. В этом году по республике делается порядка 170 километров дороги и ремонтируется 11 мостов. Объёмы работы масштабные, всего в рамках нацпроекта до 2024 года порядка 700 километров дорог республики будет отремонтировано. Со следующего года в Улан-Удэ увеличиваются объёмы дорожных работ в 2,5 раза. К сожалению, только в этом году городская администрация приступила к плановой разработке проектной документации. Лишь зимой началась массовая подготовка проектно-сметной документации, которая позволяет направлять больше денег на дороги в городе. Думаю, жители Улан-Удэ оценят изменения. Будут небольшие сложности с движением, конечно, будет много дорожных работ, но уверен, что наши подрядчики сделают всё быстро и качественно, - поделился Алексей Цыденов.

Одним из главных результатов мероприятий в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» должно стать приведение в нормативное состояние 85% дорожной сети, а также двукратное снижение мест концентрации ДТП.

глава Бурятии правительство РБ
 
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