Замминистра строительства России пообещал помочь улан-удэнцам из рушащихся домов











Сейчас рассматривается вариант расселения жильцов дома в рамках мероприятия «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах России».



- У нас в программе «Переселение из ветхого аварийного жилья» 74 объекта. Для нашего города - это крайне мало, нам необходимо увеличить финансирование, - обратился к замминистру Игорь Шутенков.



Максим Егоров ответил, что сейчас формируется бюджет на следующий год, и он уверен, что регион получит дополнительное финансирование.



- Начиная со следующего года, увеличение финансирования будет не единоразовой темой, а будет осуществляться во время реализации национального проекта до 2024 года.



Также и.о. руководителя администрации города Игорь Шутенков отметил, что на наш регион стоит обратить особое внимание, так как республика находится в зоне повышенной сейсмоактивности.



Затем Максим Егоров осмотрел аварийный дом, расположенный на улице Бабушкина, 67. Дом деревянный, двухэтажный, построен в 1961 году. Он был признан аварийным и подлежащим сносу еще в 2012 году.



В рамках первого этапа республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья, расселению из этого дома подлежат 83 жильца из 22 квартир. Из них 19 собственников квартир и 3 муниципальные квартиры.







