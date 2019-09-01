Замминистра строительства России пообещал помочь улан-удэнцам из рушащихся домов

31 августа в Бурятию прибыл заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Максим Егоров. Его пригласил и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков. Замминистра вместе с главой Бурятии Алексеем Цыденовым и Игорем Шутенковым посмотрел ход строительных работ на очистных сооружениях и на сквере в микрорайоне Стеклозавод. Кроме того, он посетил аварийное жилье по улицам Воронежская, 3 и Бабушкина, 67.
Жители аварийного дома на Воронежской живут в невыносимых условиях, но не могут дождаться расселения. Многоквартирный дом построен в 1972 году, в доме 166 жилых помещений. 25 января 2019 межведомственная комиссия признала дом аварийным и подлежащим сносу, официальное распоряжение вышло 19 августа этого года. Износ дома составляет 71,2%, он подлежит сносу до конца 2028 года.
Ранее «Байкал-Daily» сообщал, что жильцы общежития на улице Воронежская, 3 в Улан-Удэ жаловались, что их никак не могут расселить из аварийного жилья.
- Дом весь в трещинах, с каждым годом они увеличиваются, через некоторое время можно будет просунуть руку на улицу через стену. Внутренняя стена здания, со стороны где находятся санузлы, отсырела и осыпается. Фасад здания вздулся, покрылся грибком и трещинами. Мы боимся ложиться спать, держим вещи собранными, - рассказывали «Байкал-Daily» жильцы аварийного дома.
Сейчас рассматривается вариант расселения жильцов дома в рамках мероприятия «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах России».
- У нас в программе «Переселение из ветхого аварийного жилья» 74 объекта. Для нашего города - это крайне мало, нам необходимо увеличить финансирование, - обратился к замминистру Игорь Шутенков.
Максим Егоров ответил, что сейчас формируется бюджет на следующий год, и он уверен, что регион получит дополнительное финансирование.
- Начиная со следующего года, увеличение финансирования будет не единоразовой темой, а будет осуществляться во время реализации национального проекта до 2024 года.
Также и.о. руководителя администрации города Игорь Шутенков отметил, что на наш регион стоит обратить особое внимание, так как республика находится в зоне повышенной сейсмоактивности.
Затем Максим Егоров осмотрел аварийный дом, расположенный на улице Бабушкина, 67. Дом деревянный, двухэтажный, построен в 1961 году. Он был признан аварийным и подлежащим сносу еще в 2012 году.
В рамках первого этапа республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья, расселению из этого дома подлежат 83 жильца из 22 квартир. Из них 19 собственников квартир и 3 муниципальные квартиры.
28 августа, после встречи с жителями дома, была начата работа по оценке квартир для определения рыночной стоимости жилого помещения.
Расселение будет проходить двумя способами: нанимателям предоставят жилые помещения по договорам социального займа, а собственникам выплатят выкупную стоимость.
- Дом признан аварийным еще в 2012, а к расселению подошли только сейчас. Понадобилось 7 лет, а таких домов у нас 74 в программе и около 300 домов, которые в программу нужно будет включить, - сообщил Игорь Шутенков.
Замминистра Максим Егоров еще раз сказал, что помощь будет выделена, - «федерация будет помогать», - правда, начиная со следующего года.
- Люди должны жить в нормальном жилье, самое главное, если вы будете строить дома, нужно сделать так, чтобы они были качественными, без нареканий, - отметил федеральный чиновник.