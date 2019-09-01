 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 Сентября

31 Августа

30 Августа

Популярное

Замминистра строительства России пообещал помочь улан-удэнцам из рушащихся домов

Замминистра строительства России пообещал помочь улан-удэнцам из рушащихся домов
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров посетил два аварийных дома в Улан-Удэ

31 августа в Бурятию прибыл заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Максим Егоров. Его пригласил и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков. Замминистра вместе с главой Бурятии Алексеем Цыденовым и Игорем Шутенковым посмотрел ход строительных работ на очистных сооружениях и на сквере в микрорайоне Стеклозавод. Кроме того, он посетил аварийное жилье по улицам Воронежская, 3 и Бабушкина, 67.

Жители аварийного дома на Воронежской живут в невыносимых условиях, но не могут дождаться расселения. Многоквартирный дом построен в 1972 году, в доме 166 жилых помещений. 25 января 2019 межведомственная комиссия признала дом аварийным и подлежащим сносу, официальное распоряжение вышло 19 августа этого года. Износ дома составляет 71,2%, он подлежит сносу до конца 2028 года.

Ранее «Байкал-Daily» сообщал, что жильцы общежития на улице Воронежская, 3 в Улан-Удэ жаловались, что их никак не могут расселить из аварийного жилья.

- Дом весь в трещинах, с каждым годом они увеличиваются, через некоторое время можно будет просунуть руку на улицу через стену. Внутренняя стена здания, со стороны где находятся санузлы, отсырела и осыпается. Фасад здания вздулся, покрылся грибком и трещинами. Мы боимся ложиться спать, держим вещи собранными, - рассказывали «Байкал-Daily» жильцы аварийного дома. 




Сейчас рассматривается вариант расселения жильцов дома в рамках мероприятия «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах России».

- У нас в программе «Переселение из ветхого аварийного жилья» 74 объекта. Для нашего города - это крайне мало, нам необходимо увеличить финансирование, - обратился к замминистру Игорь Шутенков.

Максим Егоров ответил, что сейчас формируется бюджет на следующий год, и он уверен, что регион получит дополнительное финансирование.

- Начиная со следующего года, увеличение финансирования будет не единоразовой темой, а будет осуществляться во время реализации национального проекта до 2024 года.

Также и.о. руководителя администрации города Игорь Шутенков отметил, что на наш регион стоит обратить особое внимание, так как республика находится в зоне повышенной сейсмоактивности.

Затем Максим Егоров осмотрел аварийный дом, расположенный на улице Бабушкина, 67. Дом деревянный, двухэтажный, построен в 1961 году. Он был признан аварийным и подлежащим сносу еще в 2012 году.

В рамках первого этапа республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья, расселению из этого дома подлежат 83 жильца из 22 квартир. Из них 19 собственников квартир и 3 муниципальные квартиры. 




28 августа, после встречи с жителями дома, была начата работа по оценке квартир для определения рыночной стоимости жилого помещения.

Расселение будет проходить двумя способами: нанимателям предоставят жилые помещения по договорам социального займа, а собственникам выплатят выкупную стоимость.

- Дом признан аварийным еще в 2012, а к расселению подошли только сейчас. Понадобилось 7 лет, а таких домов у нас 74 в программе и около 300 домов, которые в программу нужно будет включить, - сообщил Игорь Шутенков.

Замминистра Максим Егоров еще раз сказал, что помощь будет выделена, - «федерация будет помогать», - правда, начиная со следующего года.

- Люди должны жить в нормальном жилье, самое главное, если вы будете строить дома, нужно сделать так, чтобы они были качественными, без нареканий, - отметил федеральный чиновник.




минстрой аварийное жилье правительство республики
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Замминистра строительства России пообещал помочь улан-удэнцам из рушащихся домов
Замминистра строительства России пообещал помочь улан-удэнцам из рушащихся домов
Власть, 01.09.2019
Заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров посетил два аварийных дома в Улан-Удэ
Замминистра строительства России проверил благоустройство Улан-Удэ
Замминистра строительства России проверил благоустройство Улан-Удэ
Власть, 01.09.2019
31 августа в Улан-Удэ прибыл замминистра строительства России Максим Егоров. Он, совместно с главой республики Алексеем Цыденовым и и.о. администрации города Игорем Шутенковым, оценил ход работ на строящихся объектах
Полиция изымет весь тираж газеты «Коммунист Бурятии»
Полиция изымет весь тираж газеты «Коммунист Бурятии»
Власть, 30.08.2019
Агитационный материал, из-за которого изымут весь тираж газеты, оплачен из фонда Вячеслава Мархаева
Замминистра строительства России прилетит в Улан-Удэ
Замминистра строительства России прилетит в Улан-Удэ
Власть, 30.08.2019
Программа визита замминистра строительства России Максима Егорова в Улан-Удэ будет насыщенной
Заведующие детсадов Улан-Удэ скрыли сведения о доходах
Заведующие детсадов Улан-Удэ скрыли сведения о доходах
Власть, 30.08.2019
Председателю комитета по образованию прокуратура внесла представление
В Иркутскую область приехали вице-премьер РФ и полпред президента в СФО
В Иркутскую область приехали вице-премьер РФ и полпред президента в СФО
Власть, 29.08.2019
Сейчас чиновники находятся в рабочей поездке в пострадавших от паводков районах
Начальник Тарбагатайского отдела полиции уехал в Оренбург
Начальник Тарбагатайского отдела полиции уехал в Оренбург
Власть, 29.08.2019
Он возглавил управление экономической безопасности и противодействия коррупции
Улан-Удэ и китайский Шилин-Гол решили сотрудничать
Улан-Удэ и китайский Шилин-Гол решили сотрудничать
Власть, 29.08.2019
Стороны договорились расширять и укреплять сотрудничество в различных областях
Бурятия осталась без главного судебного пристава
Бурятия осталась без главного судебного пристава
Власть, 29.08.2019
Возглавлявший службу судебных приставов Аслан Токаев покидает свой пост
Омбудсмен рекомендовала больше камер на выборах мэра Улан-Удэ
Омбудсмен рекомендовала больше камер на выборах мэра Улан-Удэ
Власть, 28.08.2019
При проведении голосования на выборах камерами оснастят только 25 избирательных участков
В Курумканском районе Бурятии отобрали двух кандидатов на пост главы
В Курумканском районе Бурятии отобрали двух кандидатов на пост главы
Власть, 28.08.2019
Состоялся второй этап конкурса на должность главы Курумканского района
Управление минюста Бурятии снова возглавил Ботоев
Управление минюста Бурятии снова возглавил Ботоев
Власть, 28.08.2019
В Бурятии назначен новый начальник управления минюста

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^