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Улан-удэнца осудили за неосновательное обогащение

Улан-удэнца осудили за неосновательное обогащение
Общество,  Фото:pixabay.com
Его обязали вернуть заполученные обманом деньги

На минувшей неделе, 12 декабря, Октябрьский суд Улан-Удэ рассмотрел гражданское дело по иску московского прокурора к жителю бурятской столицы. Речь в нём шла о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими средствами.

Истец, обратившийся в столичную прокуратуру, заявил, что улан-удэнец обманом завладел принадлежащими ему деньгами. Учитывая все обстоятельства дела, служители Фемиды удовлетворили требование заочно. Это решение ещё не вступило в законную силу.
суд деньги

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