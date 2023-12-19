Улан-удэнца осудили за неосновательное обогащение

Его обязали вернуть заполученные обманом деньги
На минувшей неделе, 12 декабря, Октябрьский суд Улан-Удэ рассмотрел гражданское дело по иску московского прокурора к жителю бурятской столицы. Речь в нём шла о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими средствами.
Истец, обратившийся в столичную прокуратуру, заявил, что улан-удэнец обманом завладел принадлежащими ему деньгами. Учитывая все обстоятельства дела, служители Фемиды удовлетворили требование заочно. Это решение ещё не вступило в законную силу.
Теперь его могут включить в перечень международных аэропортов России
Юбиляр – уроженка Тункинского района
С помощью эндоваскулярной хирургии впервые прошли лечение пять детей
Также изменится расчётный период
Её участники посетили Байкал и обсудили вопросы по сохранению озера
Его обязали вернуть заполученные обманом деньги
ФКР собирается подавать на них в суд
Их просят не игнорировать предупреждающие знаки
В мэрии объясняют, что песок быстро растаскивается при интенсивном дорожном движении
Звание получил Баир Батлаев
Местные магазины, по их мнению, закрываются слишком рано
Обсуждение коснётся переселения в рамках проекта комплексного развития территорий
После шумихи в СМИ правоохранители начали проверку
«Настольная игра меня перенесла в Улан-Удэ», - признался Арсений Попов
В столицу хлынул поток автомобилистов из районов