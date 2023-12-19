Улан-удэнца осудили за неосновательное обогащение



Истец, обратившийся в столичную прокуратуру, заявил, что улан-удэнец обманом завладел принадлежащими ему деньгами. Учитывая все обстоятельства дела, служители Фемиды удовлетворили требование заочно. Это решение ещё не вступило в законную силу.

На минувшей неделе, 12 декабря, Октябрьский суд Улан-Удэ рассмотрел гражданское дело по иску московского прокурора к жителю бурятской столицы. Речь в нём шла о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими средствами.