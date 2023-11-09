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Жительницу Бурятии отправили на обязательные работы за пьяную езду

Жительницу Бурятии отправили на обязательные работы за пьяную езду
Общество,  Фото:pixabay.com
Она во второй раз попалась нетрезвой за рулём

Ещё в сентябре жительницу Северобайкальска осудили за пьяную езду – по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию»). В 2021 году женщина уже попалась сотрудникам ГИБДД в нетрезвом виде и получила штраф, однако в 2023-ом вновь села за руль, приняв на грудь.

Нарушительница полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Дело рассмотрели в особом порядке, без проведения судебного разбирательства. С учётом смягчающих обстоятельств, включая наличие у женщины ребёнка, ей назначили наказание в виде 360 часов обязательных работ. Кроме того, её на два с половиной года лишили водительских прав. Приговор пока не вступил в законную силу.
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