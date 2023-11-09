Жительницу Бурятии отправили на обязательные работы за пьяную езду



Ещё в сентябре жительницу Северобайкальска осудили за пьяную езду – по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию»). В 2021 году женщина уже попалась сотрудникам ГИБДД в нетрезвом виде и получила штраф, однако в 2023-ом вновь села за руль, приняв на грудь.



Нарушительница полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Дело рассмотрели в особом порядке, без проведения судебного разбирательства. С учётом смягчающих обстоятельств, включая наличие у женщины ребёнка, ей назначили наказание в виде 360 часов обязательных работ. Кроме того, её на два с половиной года лишили водительских прав. Приговор пока не вступил в законную силу.