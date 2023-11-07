Спортсмены Бурятии стали призёрами чемпионата России по тхэквондо

Общество, Фото: ЦСП РБ

Соревнования проходили в Санкт-Петербурге



Чемпионат и первенство России по тхэквондо МФТ проходили в городе Санкт-Петербург с 2 по 5 ноября. Соревнования собрали 1620 участников из 42 регионов России.



Три спортсмена центра спортивной подготовки республики Бурятия стали призёрами чемпионата. Дмитрий Петухов завоевал титул чемпиона России в категории «технические комплексы «туль» у мужчин (3 дан). На ступень ниже на пьедестал почёта поднялся Антон Шмаров, уступив лишь своему товарищу по команде. Кроме этого, Екатерина Локтева стала бронзовым призёром чемпионата в категории «туль» среди женщин (2 дан).



Победители первенства и чемпионата войдут в сборную России по тхэквондо на 2024 год.



