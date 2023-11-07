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Спортсмены Бурятии стали призёрами чемпионата России по тхэквондо

Спортсмены Бурятии стали призёрами чемпионата России по тхэквондо
Общество,  Фото:ЦСП РБ
Соревнования проходили в Санкт-Петербурге

Чемпионат и первенство России по тхэквондо МФТ проходили в городе Санкт-Петербург с 2 по 5 ноября. Соревнования собрали 1620 участников из 42 регионов России.

Три спортсмена центра спортивной подготовки республики Бурятия стали призёрами чемпионата. Дмитрий Петухов завоевал титул чемпиона России в категории «технические комплексы «туль» у мужчин (3 дан). На ступень ниже на пьедестал почёта поднялся Антон Шмаров, уступив лишь своему товарищу по команде. Кроме этого, Екатерина Локтева стала бронзовым призёром чемпионата в категории «туль» среди женщин (2 дан).

Победители первенства и чемпионата войдут в сборную России по тхэквондо на 2024 год.

тхэквон-до Бурятия спорт чемпионат России

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