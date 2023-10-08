В 13 лесничествах Бурятии официально закрыли пожароопасный сезон



В ближайшее время в этих лесничествах запланировали противопожарные мероприятия – очистку лесосек и профилактические выжигания. Это требуется для предупреждения возгораний. Кроме того, лесники прокладывают и обновляют минерализованные полосы, которые при возникновении пожара остановят пламя.



На очереди – ещё более 20 территорий. Там «огненный» сезон планируется завершить к концу октября. Особый противопожарный режим по всей республике сняли 20 сентября. Жители Бурятии отныне могут посещать леса, но при этом нужно соблюдать все правила безопасности.



В республиканском агентстве лесного хозяйства уже издали соответствующий приказ. Документ за подписью руководителя РАЛХ Дмитрия Баклашкина опубликовали на официальном сайте правительства РБ в минувшую пятницу, 6 октября.