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В 13 лесничествах Бурятии официально закрыли пожароопасный сезон

В 13 лесничествах Бурятии официально закрыли пожароопасный сезон
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Природные пожары в республике утихли

На этой неделе пожароопасный сезон закрыли в 12 лесничествах Бурятии. В их числе – Ангоянское, Бичурское, Буйское, Верхне-Баргузинское, Верхне-Талецкое, Еравнинское, Кондинское, Курбинское, Курумканское, Окинское, Уоянское и Хоринское. Позже к ним прибавилось ещё одно – Северо-Байкальское.

В республиканском агентстве лесного хозяйства уже издали соответствующий приказ. Документ за подписью руководителя РАЛХ Дмитрия Баклашкина опубликовали на официальном сайте правительства РБ в минувшую пятницу, 6 октября.

В ближайшее время в этих лесничествах запланировали противопожарные мероприятия – очистку лесосек и профилактические выжигания. Это требуется для предупреждения возгораний. Кроме того, лесники прокладывают и обновляют минерализованные полосы, которые при возникновении пожара остановят пламя.

На очереди – ещё более 20 территорий. Там «огненный» сезон планируется завершить к концу октября. Особый противопожарный режим по всей республике сняли 20 сентября. Жители Бурятии отныне могут посещать леса, но при этом нужно соблюдать все правила безопасности.
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