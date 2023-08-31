В заповеднике в Бурятии засняли на видео двух играющих лисят

«Наслаждаются последним летним днём», - рассказали инспекторы
В Баргузинском заповеднике в Бурятии засняли на видео лисят, которые резвятся на солнышке.
- На улице тепло и солнечно! Давшинские лисята наслаждаются последним летним днём, - поделились в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
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«Наслаждаются последним летним днём», - рассказали инспекторы
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