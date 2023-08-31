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В заповеднике в Бурятии засняли на видео двух играющих лисят

В заповеднике в Бурятии засняли на видео двух играющих лисят
Общество,  Фото:"Заповедное Подлеморье"
«Наслаждаются последним летним днём», - рассказали инспекторы

В Баргузинском заповеднике в Бурятии засняли на видео лисят, которые резвятся на солнышке.

- На улице тепло и солнечно! Давшинские лисята наслаждаются последним летним днём, - поделились в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



Лисята живут в местности Давша. Как сообщал «Байкал-Daily», ранее госинспектор Юрий Гороховский рассказал о живущей здесь паре взрослых лисиц. Им дали клички Алиса и Алисай. Животные заботливо растят своё потомство вместе.

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