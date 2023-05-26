В Бурятии рассказали о питании лисят

В заповеднике поделились наблюдениями за лисьим семейством



В Баргузинском заповеднике Бурятии давшинские лисицы Алиса и Алисай, как и положено, заботливо растят потомство вдвоём. Юрий Гороховский, участковый государственный инспектор «Заповедного Подлеморья», поделился наблюдениями о рационе самых маленьких представителей семейства.



- Один лисёнок вышел первым, улёгся в траву и стал наблюдать за миром. Вскоре прибежала мама, и лисёнок получил вознаграждение в виде крупной ящерицы. На звуки хруста на свет выбралась ещё пара собратьев. Алиса вновь умчалась на охоту, а лисята занялись своими детскими делами: мутузили друг друга, играли с травинками и со старыми кедровыми шишками, грелись на солнышке. Прошло довольно много времени, но тут неожиданно появился Алисай с американской норкой в зубах. Он ещё не успел расстаться с добычей, а лисята уже вцепились в неё. После непродолжительной борьбы и победы, сильнейший из них убежал пировать в укромное место. Отец-молодец в делёжке участия не принимает, поэтому сразу исчез. Но не проходит и получаса, как он вновь появляется и на этот раз приносит чирка-свистунка. Проголодавшиеся лисята побежали к добытчику навстречу. Произошла очередная битва за существование, в результате которой сытым остался уже другой лисёнок, - поделились в «Заповедном Подлеморье» наблюдениями, записанными в засаде около логова.



Лисицы – хлопотливые родители, в их семье голодным не останется никто. В планах на предстоящее лето – охота и подготовка подрастающего поколения к самостоятельной жизни.

