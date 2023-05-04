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Волонтёры рассказали, как искали пропавшего в Улан-Удэ восьмилетнего мальчика

Волонтёры рассказали, как искали пропавшего в Улан-Удэ восьмилетнего мальчика
Общество,  Фото:vk.com/lizaalert_buryatiya
Исчезнувший на всю ночь школьник очень любит кататься на трамваях

В добровольческом поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» в Бурятии поделились подробностями поисков восьмилетнего мальчика, который пропал вечером в понедельник. Он ушёл на прогулку и не вернулся. Ранее такое уже случалось.

К поискам ребёнка подключились сотрудники полиции и волонтёры. На следующий день его вернули домой росгвардейцы.
 
В «ЛизаАлерт» сообщили, что сообщение об исчезновении школьника поступило на горячую линию отряда 1 мая в 21:59 по местному времени. Инфорги тут же связались с родителями пропавшего и  правоохранителями и начали сбор добровольцев. Сотового телефона у мальчика с собой не было – гаджет он оставил дома.
 
Как выяснилось, волонтёры уже искали этого юного улан-удэнца в конце апреля.
 
- Неоднократно уходивший (из дома) мальчик любит кататься на трамваях, поэтому экипажи до трёх часов ночи отрабатывали маршрут трамвая № 4 с осмотром ближайших придомовых территорий и площадок, – подчеркнули в отряде. 

На этот раз привлечь пришлось 13 человек, из которых семь проехали и прошли в общей сложности 92 с лишним километра.
 
Ранним утром 2 мая массовое оповещение возобновили и сформировали автономные группы, которые приступили к выполнению задач. В 12:33 стало известно, что школьника нашли. Жительница бурятской столицы увидела в соцсетях ориентировку и сразу узнала ребёнка, когда тот зашёл в кафе, где девушка работает.

- Расспросив и накормив мальчика, она позвонила в службу «112». На место первыми приехали сотрудники Росгвардии, а затем – полиции, которые забрали мальчика в отдел для дальнейшего разбирательства, – отметили в «ЛизаАлерт».

Там поблагодарили всех, кто участвовал в поисках, звонил на горячую линию отряда и предлагал свою помощь. 
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