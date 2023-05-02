В Улан-Удэ нашли пропавшего восьмилетнего мальчика





В Улан-Удэ найден пропавший восьмилетний мальчик, который ушёл из дома ещё накануне, 1 мая. Его обнаружили сегодня, 2 мая.Где ребёнок провёл ночь и почему он исчез, сейчас устанавливается. Пока лишь известно, что с мальчиком всё хорошо.- Разыскиваемый несовершеннолетний найден сотрудниками Росгвардии. С ним все в порядке. После профилактической беседы он будет передан законным представителям, - сообщили в МВД по Бурятии.В свою очередь, жительница Улан-Удэ Евгения рассказала в комментариях в паблике «Весь Улан-Удэ» о том, что мальчика нашла именно она.- Заглянул к нам в кафе и пошёл дальше. Я давай спрашивать, что он ищет. Он хотел покушать. Покормила его, спросила, как зовут, и позвонила на 112. Первыми приехали росгвардейцы, затем полиция. И забрали его, - рассказала горожанка.