02 мая

01 мая

Популярное

В Улан-Удэ нашли пропавшего восьмилетнего мальчика

В Улан-Удэ нашли пропавшего восьмилетнего мальчика
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
С ним работают росгвардейцы

В Улан-Удэ найден пропавший восьмилетний мальчик, который ушёл из дома ещё накануне, 1 мая. Его обнаружили сегодня, 2 мая.

Где ребёнок провёл ночь и почему он исчез, сейчас устанавливается. Пока лишь известно, что с мальчиком всё хорошо.

- Разыскиваемый несовершеннолетний найден сотрудниками Росгвардии. С ним все в порядке. После профилактической беседы он будет передан законным представителям, - сообщили в МВД по Бурятии. 

В свою очередь, жительница Улан-Удэ Евгения рассказала в комментариях в паблике «Весь Улан-Удэ» о том, что мальчика нашла именно она.

- Заглянул к нам в кафе и пошёл дальше. Я давай спрашивать, что он ищет. Он хотел покушать. Покормила его, спросила, как зовут, и позвонила на 112. Первыми приехали росгвардейцы, затем полиция. И забрали его, - рассказала горожанка.
пропавшие без вести

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В прибрежном районе Бурятии медведь напал на человека
В прибрежном районе Бурятии медведь напал на человека
Происшествия, 02.05.2023
Мужчину увезли в больницу с рваной раной головы и укусами
Житель Бурятии поджёг дом, чтобы вернуть любимую
Житель Бурятии поджёг дом, чтобы вернуть любимую
Происшествия, 02.05.2023
Женщина ушла от сожителя после того, как он её избил
Житель Иркутской области расплатился в кафе «дублями»
Житель Иркутской области расплатился в кафе «дублями»
Происшествия, 02.05.2023
За мошенничество молодого человека приговорили к обязательным работам
В Улан-Удэ алабай напал на шестерых детей
В Улан-Удэ алабай напал на шестерых детей
Происшествия, 02.05.2023
Собаку, которая напала на школьников, ищут
Крупный пожар в Бурятии устроил замёрзший мужчина
Крупный пожар в Бурятии устроил замёрзший мужчина
Происшествия, 02.05.2023
Он развёл костёр, чтобы согреться, а потом разжёг ещё один
В выходные в ДТП в Бурятии пострадали пятеро несовершеннолетних
В выходные в ДТП в Бурятии пострадали пятеро несовершеннолетних
Происшествия, 02.05.2023
В том числе травмы получили юные пассажиры такси и ребёнок на самокате
В Забайкалье крупный пожар уничтожил десять домов
В Забайкалье крупный пожар уничтожил десять домов
Происшествия, 02.05.2023
Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^