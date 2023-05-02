Ребёнок ушёл гулять и не вернулся домой
Сотрудники полиции и волонтёры разыскивают восьмилетнего Дмитрия Федотова из Улан-Удэ. Накануне вечером, около 17:00, он ушёл с улицы Бабушкина и до сих пор не вернулся, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В ведомстве обнародовали его приметы – европейской внешности, худощавого телосложения, на вид – 7-8 лет, рост – 122 сантиметра, карие глаза и тёмно-русые волосы. На лбу у ребёнка есть небольшая родинка – диаметром около 2 миллиметров
На мальчике были серая шапка, двухсторонняя куртка (с одной стороны – серого цвета, с другой – синего с мелкими серыми полосами), чёрные спортивные брюки и белые кроссовки. С собой он взял красный футбольный мяч.
Известно, что школьник ранее уже уходил из дома. В добровольческом поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» отметили, что он отправился на прогулку и домой не вернулся.
При наличии какой-либо информации о пропавшем мальчике или его местонахождении жителей Бурятии просят незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам 8 (3012) 43-02-02, 8-991-115-03-07 или 102 (112).
В Бурятии полиция и волонтёры ищут пропавшего восьмилетнего мальчика
Происшествия, Фото:
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