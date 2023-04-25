В районе Бурятии провели спартакиаду пенсионеров

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Команды сельских поселений соревновались в шести видах спорта



Более 160 граждан «серебряного» возраста из 14 сельских поселений собрала под свой флаг XI спартакиада пенсионеров в Мухоршибирском районе Бурятии, посвящённая столетию со дня образования республики. Ветераны труда выявляли сильнейших в шести видах спорта: волейбол, шахматы, шашки, теннис, дартс, эстафета. Спортсмены не только зарядились энергией, но и пообщались со своими знакомыми, нынешними и бывшими коллегами.



- Когда школу закончил, сразу решил, что получу образование и вернусь к себе на родину. Поступил в сельхоз академию, получил диплом ветеринара. Очень хотел приносить пользу деревне, быть нужным, полезным. Когда вернулся на родину, оказалось, что колхозы разваливаются, хозяйства хиреют. Когда меня позвали в школу работать физруком, я согласился. Поступил в педагогический на заочное отделение, учился и работал. Всю жизнь отдал своей школе и родному улусу. И ни минуты не жалею, что так прожил жизнь. Работаю до сих пор. Уже на пенсии, но сил хватает работать. Ещё держим подсобное хозяйство, у нас с супругой только крупного рогатого скота больше тридцати голов! А спорт – вся моя жизнь. Все виды спорта люблю, в форме себя поддерживаю, надо и для сельчан, и для учеников пример показывать. Если сам плохо играешь, кто захочет у тебя учиться? – делится ветеран труда и спорта Дугаржап Батуев из улуса Галтай.



Дипломы, медали, кубки и денежные призы достались победителям – пенсионерам МО СП «Кусотинское». Второе место у команды пенсионеров сельского поселения «Хошун-Узурское». На третьем месте – дружная ветеранская команда из сельского поселения «Калиновское».



По давней традиции прошло вручение спецпризов «Самый старейший участник». Они вручены 78-летнему Баиру Санжиеву из команды поселения «Бомское» и 75-летней Тонирме Цыбикжаповой из команды «Саганнурское». Также специальными призами отметили двух активных участников из ветеранской команды «Саганнурское» - Галину Тонкушину и Екатерину Протасову. Кроме этого, сладкие призы получила каждая команда, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.





