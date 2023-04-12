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В Бурятии нарисуют «Живые страницы российской истории»

В Бурятии нарисуют «Живые страницы российской истории»
Общество,  Фото:pixabay.com
В республике объявлено о проведении конкурса семейного рисунка

В Бурятии стартовал региональный конкурс семейного рисунка «Живые страницы российской истории». Его особенность в том, что творческие работы предстоит выполнить детям при активном участии своих родителей. При этом задача родителей – объяснить ребёнку смысловое и историческое содержание рисунка, сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

Участниками могут быть семьи учащихся воскресных церковно-приходских школ, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, воспитанников дошкольных образовательных учреждений и негосударственных дошкольных и общеобразовательных учреждений. Конкурс проводится в четырёх возрастных группах: 5-7 лет, 8-10 лет, 11-13 лет и 14-17 лет.

Участвовать можно в номинациях:
- «Святые правители православной Руси»;
- «Богатыри земли русской»;
- «Герои Великой Отечественной войны»;
- «Яркие страницы российской истории»;
- «Герои моей малой Родины».

Работы выполняются в графической (карандашом) или живописной (акварелью, гуашью, пастелью, маслом, тушью) технике. На обороте работы обязательно указываются: фамилия, имя, возраст автора, телефон для связи с родителями или официальными представителями автора, номинация, название рисунка, а также фамилия, имя, отчество педагога, полное наименование учебного заведения, его адрес. Количество работ, представленных одним участником на конкурс, неограниченно.

На конкурс работы принимаются по 14 мая. Работы подаются в храм Вознесения Господня в Улан-Удэ. Время приёма работ: с 10:00 до 18:00.

Итоги конкурса будут подведены в срок до 20 мая. В каждой номинации победители награждаются дипломами первой, второй и третьей степени во всех возрастных группах. Все участники награждаются грамотами участника. Об этом говорится в положении конкурса.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия епархия православие история конкурс семьи конкурс рисунков рисунки

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