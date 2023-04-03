В Бурятии завершилась «Студенческая весна»

Теперь сборная команда республики примет участие во всероссийском этапе фестиваля



31 марта в Улан-Удэ состоялся гала-концерт «Студенческой весны – 2023». В этом году в фестивале творчества студентов Бурятии принимали участие 21 профессиональная образовательная организация и 5 высших учебных заведений.



Как сообщают организаторы фестиваля, победителями по направлениям среди ПОО стали:

- Гран-при направления «Медиа» - медиацентр Бурятского республиканского педагогического колледжа;

- Гран-при направления «Оригинальный жанр» - дефиле «Мы вместе», технологический колледж. Восточно-Сибирского государственного университета технологии и управления;

- Гран-при направления «Театральное» – «Баллада о матери» Арина Г., Джидинский многопрофильный техникум;

- Гран-при направления «Танцевальное» – «Земляничка-ягодка», народный эстрадный ансамбль песни и танца «Балагуры» Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта;

- Гран-при направления «Инструментальное» – «Этюд до диез минор 33», София Р., Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта;

- Гран-при направления «Вокальное» - вокальная группа «Талисман», Бурятский республиканский педагогический колледж.



Победители по направлениям среди вузов

- Гран-при направления «Арт» - «Приключение Заэвзэма», Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова;

- Гран-при направления «Медиа» - ВСГИК-ТВ, Восточно-Сибирский государственный институт культуры;

- Гран-при направления «Мода» – коллекция «Мираж», Бурятский государственный университет им. Д. Банзарова;

- Гран-при направления «Оригинальный жанр»- «Баргажанай юрын хатар», Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова;

- Гран-при «Профильное направление» – «Кто будет моим гостем?», Анатолий Иванов, Восточно-Сибирский государственный институт культуры;

- Гран-при направления «Театральное» – театральная студия «Контакт», Бурятский институт инфокоммуникаций СибГУТИ;

- Гран-при номинации «Современный танец» направления «Танцевальное» - театр танца «Капучино», Восточно-Сибирский государственный институт культуры;

- Гран-при номинации «Стилизация народного танца» направления «Танцевальное» - «Семейский тубарек», ансамбль народной музыки и танца «Сибирский сувенир», Восточно-Сибирский государственный институт культуры;

- Гран-при направления «Танцевальное» – «Эх, моё раздолье!», народный ансамбль песни и танца «Раздолье», Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова;

- Гран-при направления «Инструментальное» – Должид Мунконова, Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова;

- Гран-при направления «Вокальное» - Яна Кислицина, Восточно-Сибирский государственный институт культуры;

- Гран-при направления «Вокальное» - Вокальная группа «DK», Восточно-Сибирский государственный университет технологии и управления.



Направление «Гала-концерт» среди ПОО

Гран-при - «Время выбрало нас», Бурятский республиканский педагогический колледж;

1 место - Бурятский республиканский индустриальный техникум;

2 место - Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта;

3 место – Джидинский многопрофильный техникум.



Направление «Гала-концерт» среди вузов

Гран-при - «Любить. Творить», Бурятский государственный университет им. Д. Банзарова;

1 место – «Гала-концерт», Восточно-Сибирский государственный университет технологии и управления;

2 место – «Байкальский каравай», Восточно-Сибирский государственный институт культуры;

3 место – «Горжусь тобой, Бурятия моя!», Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р.Филиппова.



Общекомандный зачёт среди ПОО

Гран-при - Технологический колледж Восточно-Сибирского государственного университета технологии и управления;

1 место – Бурятский республиканский педагогический колледж;

2 место – Бурятский республиканский индустриальный техникум;

3 место - Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта.



Общекомандный зачёт среди вузов

Гран-при - Бурятский государственный университет им. Д. Банзарова;

1 место - Восточно-Сибирский государственный институт культуры;

1 место – Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова;

2 место – Восточно-Сибирский государственный университет технологии и управления;

3 место - Бурятский институт инфокоммуникаций СибГУТИ.





