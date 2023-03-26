В Бурятии появилась ещё одна льгота для участников СВО



Участников специальной военной операции (СВО) из Бурятии и членов их семей – супругов, родителей, несовершеннолетних детей и находящихся на иждивении лиц – освободили от платы на посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения. Об этом сообщили накануне в Минприроды РБ. Соответствующее постановление утвердили в республиканском правительстве.



Льгота не распространяется на ООПТ, находящиеся в федеральном ведении. В ведомстве напомнили: всего в Бурятии насчитывается 13 заказников, одна рекреационная местность, один природный парк и 57 памятников природы.



Как сообщал «Байкал-Daily», на февральской сессии Народного Хурала депутаты одобрили законопроект, дающий право участникам СВО в течение двух лет не платить налог за одно транспортное средство (ТС) – легковой автомобиль, мотоцикл либо мотороллер. Введение этой льготы, которую отнесли к социальным налоговым расходам, объяснили её востребованностью.