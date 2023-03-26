26 марта

25 марта

24 марта

Популярное

В Бурятии появилась ещё одна льгота для участников СВО

В Бурятии появилась ещё одна льгота для участников СВО
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они смогут бесплатно посещать заповедные зоны

Участников специальной военной операции (СВО) из Бурятии и членов их семей – супругов, родителей, несовершеннолетних детей и находящихся на иждивении лиц – освободили от платы на посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения. Об этом сообщили накануне в Минприроды РБ. Соответствующее постановление утвердили в республиканском правительстве.

Льгота не распространяется на ООПТ, находящиеся в федеральном ведении. В ведомстве напомнили: всего в Бурятии насчитывается 13 заказников, одна рекреационная местность, один природный парк и 57 памятников природы.

Как сообщал «Байкал-Daily», на февральской сессии Народного Хурала депутаты одобрили законопроект, дающий право участникам СВО в течение двух лет не платить налог за одно транспортное средство (ТС) – легковой автомобиль, мотоцикл либо мотороллер. Введение этой льготы, которую отнесли к социальным налоговым расходам, объяснили её востребованностью.
 
В УФНС по РБ пояснили: она распространяется на контрактников, жителей республики, проходящих службу в войсках национальной гвардии и имеющих специальное звание полиции, мобилизованных и добровольцев. Если у самого военнослужащего нет ТС, то от налога освобождается его супруга. Сведения о плательщиках должно не позднее 31 марта передать в республиканское УФНС Минсоцзащиты Бурятии.

льготы заповедники природа спецоперация на Украине

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии появилась ещё одна льгота для участников СВО
В Бурятии появилась ещё одна льгота для участников СВО
Общество, 26.03.2023
Они смогут бесплатно посещать заповедные зоны
В Бурятии сельчане жалуются на чёрный снег
В Бурятии сельчане жалуются на чёрный снег
Общество, 26.03.2023
Они заявили, что страдают от сажи весь отопительный сезон 
В Улан-Удэ днём до +9 градусов
В Улан-Удэ днём до +9 градусов
Общество, 26.03.2023
По республике переменная облачность, местами небольшой снег
В Чите сотрудница присвоила средства страховой компании
В Чите сотрудница присвоила средства страховой компании
Общество, 25.03.2023
Сумма причинённого ущерба - 442 тысячи рублей
В Иркутске установили подозреваемых в похищении мужчины
В Иркутске установили подозреваемых в похищении мужчины
Общество, 25.03.2023
Похитителям избрана мера в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении
У жителя Бурятии с подворья украли кур и овец
У жителя Бурятии с подворья украли кур и овец
Общество, 25.03.2023
Подозреваемые являются бывшими воспитанниками детского дома
В Иволгинском дацане Бурятии рассказали о необычных вещах, забытых верующими
В Иволгинском дацане Бурятии рассказали о необычных вещах, забытых верующими
Общество, 25.03.2023
«Впору открывать уголок забытых или потерянных вещей», - отмечают в дацане
В Улан-Удэ на выходные запустили 20 муниципальных автобусов
В Улан-Удэ на выходные запустили 20 муниципальных автобусов
Общество, 25.03.2023
Автобусы будут курсировать по самым разным направлениям
Спортсменка из Бурятии выиграла первенство Европы по тайскому боксу
Спортсменка из Бурятии выиграла первенство Европы по тайскому боксу
Общество, 25.03.2023
Анастасия досрочно одержала победу над соперницей
В Бурятии пройдут массовые проверки водителей
В Бурятии пройдут массовые проверки водителей
Общество, 25.03.2023
В республике стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Водитель»
В Улан-Удэ открылась выставка «Берестяная поэзия»
В Улан-Удэ открылась выставка «Берестяная поэзия»
Общество, 25.03.2023
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия
В Бурятии пройдёт турнир по русским шашкам
В Бурятии пройдёт турнир по русским шашкам
Общество, 25.03.2023
Республиканские соревнования проведут в Заиграевском районе
В Улан-Удэ состоится сольный концерт Сэсэг Аюшеевой
В Улан-Удэ состоится сольный концерт Сэсэг Аюшеевой
Общество, 25.03.2023
Зрителям покажут представление с песнями на бурятском языке и танцевальными постановками
Житель Бурятии едва не убил брата на праздновании дня рождения
Житель Бурятии едва не убил брата на праздновании дня рождения
Общество, 25.03.2023
Потерпевший простил его и на суде не настаивал на суровом наказании

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^