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В Бурятии объяснили, как участникам СВО освободиться от транспортного налога

В Бурятии объяснили, как участникам СВО освободиться от транспортного налога
Общество,  Фото:pixabay.com
Льгота распространяется и на его семью

На февральской сессии Народного Хурала депутаты одобрили законопроект, освобождающий участников специальной военной операции (СВО) на Украине из Бурятии от уплаты транспортного налога. Сам документ ранее разработали ранее в Минэкономики республики.

Введение льготы, которую отнесли к социальным налоговым расходам, объяснили её востребованностью. По предварительной оценке, объём выпадающих доходов по транспортному налогу составит 35 миллионов 600 тысяч рублей в год. А действовать эта мера будет два года.

Как пояснили в УФНС по Бурятии, она распространяется на контрактников, жителей республики, проходящих службу в войсках национальной гвардии и имеющих специальное звание полиции, мобилизованных и добровольцев. Если транспортных средств несколько, участник спецоперации сам выбирает, за какое именно не будет платить налог по итогам 2022 и 2023 годов. Им не облагаются легковые автомобили, мотоциклы и мотороллеры.

Если у самого военнослужащего нет автомобиля, то от налога освобождается его супруга. Сведения о плательщиках должно не позднее 21 марта передать в республиканское УФНС Минсоцзащиты Бурятии

- Налоговый орган самостоятельно применит эту льготу по отношению к владельцам транспортных средств, которым перечислили единовременные денежные выплаты из республиканского бюджета в связи с мобилизацией или добровольным заключением контракта для участия в СВО, – пояснили в ведомстве. – Остальным нужно будет самостоятельно предоставить заявление по установленной форме (КНД 1150063) и документы, подтверждающие право на льготу (справка из в/ч и т.д.).

Если человек, имеющий право на освобождение от транспортного налога, не указал конкретное транспортное средство, то в УФНС выберут то, за которое начислили наибольшую сумму.
автомобили транспорт налоги

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