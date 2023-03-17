Животное лежит на дороге уже несколько суток
На днях в группе «Иволга-инфо.24/7» разместили фотографию коровы, которая лежит на отвороте в село Кокорино. Очевидцы предположили, что она нуждается в помощи.
Животное, как выяснилось, лежало в яме. Бурёнку вызволили оттуда, но она не ушла.
- Видимо, плохо себя чувствует. Лежит уже вторые сутки. Может, хозяева найдутся, – говорится в сообщении.
Тех, кто узнал, кому принадлежит животное, призвали, пока не поздно, сообщить об этом владельцам.
В Бурятии ищут хозяев упавшей в яму коровы
Общество, Фото:
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