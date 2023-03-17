В Бурятии ищут хозяев упавшей в яму коровы

Животное лежит на дороге уже несколько суток



На днях в группе «Иволга-инфо.24/7» разместили фотографию коровы, которая лежит на отвороте в село Кокорино. Очевидцы предположили, что она нуждается в помощи.



Животное, как выяснилось, лежало в яме. Бурёнку вызволили оттуда, но она не ушла.



- Видимо, плохо себя чувствует. Лежит уже вторые сутки. Может, хозяева найдутся, – говорится в сообщении.



Тех, кто узнал, кому принадлежит животное, призвали, пока не поздно, сообщить об этом владельцам.

