Священник из Бурятии развенчал миф о крещенских купаниях

Он заявил, что погружение в прорубь не смывает с человека грехи
Уже в этот четверг православные верующие отметят Крещение Господне – один из главных христианских праздников. Для большинства людей он ассоциируется с массовым купанием в ледяной проруби. Многих не останавливают даже суровые морозы, ведь, по поверью, именно в это время вода приобретает целебные свойства и помогает избавиться от различных недугов.
Есть мнение, что погружение в иордань позволит смыть с себя грехи. Однако это опроверг настоятель Святоиннокентьевского храма в тункинском селе Кырен отец Иосиф
- Сложившаяся традиция купания в проруби – старинный народный обычай. Но он не является церковным таинством и не даёт оставления грехов. Примирение с богом происходит только во время таинства покаяния на исповеди и во время причащения святых Христовых тайн, – цитируют священника в группе «Ока-инфо.24/7».
В Оке купели в этом году не будет. Начальник отдела по делам ГО и ЧС района Жаргал Цыбиков призвал местных жителей воздержаться от омовений в несанкционированных местах. Всего в Бурятии оборудуют 18 прорубей, в том числе одну – в Улан-Удэ
. Около них будут дежурить инспекторы ГИМС, спасатели, бригады скорой помощи, полицейские и представители местных администраций. Ранее «Байкал-Daily» рассказывал
об основных правилах безопасного погружения в купель.
Виталий Мутко и Мария Львова-Белова подписали соглашение
В том числе семьям военнослужащих окажут психологическую помощь
Он заявил, что погружение в прорубь не смывает с человека грехи
За его развитие республика получила «серебро»
Подписано соглашение с Российской государственной специализированной академией искусств
Женщина несколько дней бросала дочку дома одну
Более стабильный сигнал связи получили свыше четырёх тысяч жителей
Среди участников были как новички, так и уже именитые спортсмены. ВИДЕО
В сельском поселении оборудуют водоотводные каналы
Будут модернизированы 12 объектов водоснабжения
Жители республики активно голосуют в опросе, который запустил глава Бурятии
Турнир состоялся в Орле
Находчивые автомобилисты пользуются бесхозяйственностью ответственных лиц
Андрей Афанасьев был прапраправнуком Героя Советского Союза Никифора Афанасьева
Леониду Рудневу было 86 лет