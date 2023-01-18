Священник из Бурятии развенчал миф о крещенских купаниях

Он заявил, что погружение в прорубь не смывает с человека грехи







Есть мнение, что погружение в иордань позволит смыть с себя грехи. Однако это опроверг настоятель Святоиннокентьевского храма в тункинском селе Кырен отец Иосиф



- Сложившаяся традиция купания в проруби – старинный народный обычай. Но он не является церковным таинством и не даёт оставления грехов. Примирение с богом происходит только во время таинства покаяния на исповеди и во время причащения святых Христовых тайн, – цитируют священника в группе «Ока-инфо.24/7».



В Оке купели в этом году не будет. Начальник отдела по делам ГО и ЧС района Жаргал Цыбиков призвал местных жителей воздержаться от омовений в несанкционированных местах. Всего в Бурятии оборудуют 18 прорубей, в том числе





В Оке купели в этом году не будет. Начальник отдела по делам ГО и ЧС района Жаргал Цыбиков призвал местных жителей воздержаться от омовений в несанкционированных местах. Всего в Бурятии оборудуют 18 прорубей, в том числе одну – в Улан-Удэ . Около них будут дежурить инспекторы ГИМС, спасатели, бригады скорой помощи, полицейские и представители местных администраций. Ранее «Байкал-Daily» рассказывал об основных правилах безопасного погружения в купель.

Уже в этот четверг православные верующие отметят Крещение Господне – один из главных христианских праздников. Для большинства людей он ассоциируется с массовым купанием в ледяной проруби. Многих не останавливают даже суровые морозы, ведь, по поверью, именно в это время вода приобретает целебные свойства и помогает избавиться от различных недугов.