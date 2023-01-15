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В Бурятии спасатели призвали не нырять в крещенские купели вперёд головой

В Бурятии спасатели призвали не нырять в крещенские купели вперёд головой
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Жителям республики объяснили, как безопасно окунуться в иордань

В ближайший четверг, 19 января, верующие отметят Крещение Господне – один из главных православных праздников. Для большинства он ассоциируется с массовым купанием в ледяной проруби. Многих людей не останавливают даже суровые морозы, ведь, по поверью, именно в это время вода приобретает целебные свойства и помогает избавиться от различных недугов.

В республиканском управлении МЧС сообщили: сотрудники государственной инспекции по маломерным судам проверяют состояние и структуру льда в местах, где оборудуют иордани. Всего их в Бурятии будет 18, в том числе одна – в Улан-Удэ. У прорубей 19 января будут дежурить инспекторы ГИМС, спасатели, бригады скорой помощи, полицейские и представители местных администраций.

В ведомстве решили напомнить основные правила  безопасного погружения в купель. Это разрешается делать только в специально оборудованных местах. В самодельных прорубях их размеры, а также скорость воды и толщина льда не соответствуют необходимым требованиям. Запрещается нырять в воду  непосредственно со льда и вперёд головой, окунаться группами более трёх человек и употреблять перед омовением алкоголь.

Перед купанием разогрейтесь и сделайте разминку. Находиться в проруби следует не более одной минуты, а для трёхкратного погружения (как предписывает традиция), достаточно пробыть там 10 секунд. После необходимо тщательно растереться полотенцем, надеть сухую одежду и выпить горячий чай. Лучше – из ягод, фруктов или трав.

Врачи категорически запрещают погружаться в прорубь детям: из-за несовершенной системы терморегуляции у них может очень быстро произойти обморожение. Контакта с ледяной водой также стоит  избегать людям с воспалительным заболеваниями носоглотки, сердечными и кожно-венерическими проблемами (псориаз, экзема), заболеваниями органов дыхания, центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта и тем, у кого установлен искусственный клапан сердца.

Крещение безопасность

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