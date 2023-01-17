В Улан-Удэ расчищают лёд на месте крещенской купели













19 января православные отмечают Крещение Господне - праздник, посвящённый крещению Иисуса Христа в реке Иордан. 18 и 19 января в дни празднования Крещения в Свято-Одигитриевском соборе в Улан-Удэ пройдут торжественные богослужения и Великое освящение воды.



Как сообщал «Байкал-Daily», на днях сотрудники МЧС

19 января православные отмечают Крещение Господне - праздник, посвящённый крещению Иисуса Христа в реке Иордан. 18 и 19 января в дни празднования Крещения в Свято-Одигитриевском соборе в Улан-Удэ пройдут торжественные богослужения и Великое освящение воды.Как сообщал «Байкал-Daily», на днях сотрудники МЧС напомнили жителям Бурятии основные правила безопасного погружения в купель . Так, запрещается нырять в воду вперёд головой, окунаться группами более трёх человек и употреблять перед омовением алкоголь.

В Улан-Удэ продолжается подготовка к крещенским купаниям. Купель будет вновь оборудовано на реке Селенга, за стадионом Бурятского госуниверситета.Сегодня с самого утра техника комбината по благоустройству расчищает здесь лёд для обустройства купели, установки палаток, подъездных путей. Общая площадь расчищаемой территории составляет более 800 кв. м., сообщили в пресс-службе мэрии.- Помимо этого, сейчас производится согласование с сотрудниками МВД по обеспечению безопасности, в том числе по организации дорожного движения. Парковочные места будут оборудованы вдоль улицы Набережной и по улице Свободы, 1. Заезд на остров будет ограничен. Проход будет организован вдоль Набережной, - сообщил заместитель председателя комитета по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и общественной безопасности Дмитрий Федоров.С завтрашнего утра также спецтехника комбината по благоустройству начнёт обустройство самой проруби. «Горсвет» займётся освещением подходов к купели и палаток для переодевания.Начать окунаться горожане смогут 18 января с 18:00 до 18:00 19 января. В течение суток на месте будут работать сотрудники поисково-спасательной службы Улан-Удэ, Центра медицины катастроф, полицейские. 19 января в 20:00 начнется засыпка купели.