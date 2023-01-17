17 января

16 января

Популярное

В Улан-Удэ расчищают лёд на месте крещенской купели

В Улан-Удэ расчищают лёд на месте крещенской купели
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Здесь будут оборудованы палатки и подъездные пути

В Улан-Удэ продолжается подготовка к крещенским купаниям. Купель будет вновь оборудовано на реке Селенга, за стадионом Бурятского госуниверситета.

Сегодня с самого утра техника комбината по благоустройству расчищает здесь лёд для обустройства купели, установки палаток, подъездных путей. Общая площадь расчищаемой территории составляет более 800 кв. м., сообщили в пресс-службе мэрии.

- Помимо этого, сейчас производится согласование с сотрудниками МВД по обеспечению безопасности, в том числе по организации дорожного движения. Парковочные места будут оборудованы вдоль улицы Набережной и по улице Свободы, 1. Заезд на остров будет ограничен. Проход будет организован вдоль Набережной, - сообщил заместитель председателя комитета по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и общественной безопасности Дмитрий Федоров.

С завтрашнего утра также спецтехника комбината по благоустройству начнёт обустройство самой проруби. «Горсвет» займётся освещением подходов к купели и палаток для переодевания.


Начать окунаться горожане смогут 18 января с 18:00 до 18:00 19 января. В течение суток на месте будут работать сотрудники поисково-спасательной службы Улан-Удэ, Центра медицины катастроф, полицейские. 19 января в 20:00 начнется засыпка купели.



19 января православные отмечают Крещение Господне - праздник, посвящённый крещению Иисуса Христа в реке Иордан. 18 и 19 января в дни празднования Крещения в Свято-Одигитриевском соборе в Улан-Удэ пройдут торжественные богослужения и Великое освящение воды.

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях сотрудники МЧС напомнили жителям Бурятии основные правила безопасного погружения в купель. Так, запрещается нырять в воду вперёд головой, окунаться группами более трёх человек и употреблять перед омовением алкоголь.
Крещение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В ходе спецоперации погиб боец батальона «Байкал»
В ходе спецоперации погиб боец батальона «Байкал»
Общество, 17.01.2023
Олег Якимов стал добровольцем в сентябре 2022 года
В Бурятии районного главу обвинили в нежелании строить лыжероллерную трассу
В Бурятии районного главу обвинили в нежелании строить лыжероллерную трассу
Общество, 17.01.2023
Они заявили, что спортсмены вынуждены ездить на тренировки за 50 километров
В Джидинском районе Бурятии построят три детские площадки
В Джидинском районе Бурятии построят три детские площадки
Общество, 17.01.2023
Площадки установят в рамках программы «1000 дворов»
Известный актёр Андрей Мерзликин посетит Забайкальский край
Известный актёр Андрей Мерзликин посетит Забайкальский край
Общество, 17.01.2023
Он представит моноспектакль «С любовью к Родине»
В Улан-Удэ расчищают лёд на месте крещенской купели
В Улан-Удэ расчищают лёд на месте крещенской купели
Общество, 17.01.2023
Здесь будут оборудованы палатки и подъездные пути
В честь Героя России из Улан-Удэ Максима Концова выпустили марку
В честь Героя России из Улан-Удэ Максима Концова выпустили марку
Общество, 17.01.2023
В оборот вышла серия марок «Герои Российской Федерации»
Бурятский цирк восхитил жителей Санкт-Петербурга
Бурятский цирк восхитил жителей Санкт-Петербурга
Общество, 17.01.2023
Цирковое шоу «Тайна пяти стихий» посетили более 7 тысяч зрителей
Раненый военный из Бурятии рассказал о СВО
Раненый военный из Бурятии рассказал о СВО
Общество, 17.01.2023
Он был на спецоперации с самого первого дня
В нацпарке в Бурятии сняли на видео лосиху с лосёнком
В нацпарке в Бурятии сняли на видео лосиху с лосёнком
Общество, 17.01.2023
Они прогуливались по заснеженным территориям
В улан-удэнских школах и ДК возродят дискотеки
В улан-удэнских школах и ДК возродят дискотеки
Общество, 17.01.2023
Там предложили устраивать танцевальные и тематические вечера
Жители Бурятии переругались в соцсетях из-за простого примера по математике
Жители Бурятии переругались в соцсетях из-за простого примера по математике
Общество, 17.01.2023
Каверзная задачка рассорила интернет-пользователей
Более 4,5 тысяч жителей Бурятии в январе решили «начать новую жизнь»
Более 4,5 тысяч жителей Бурятии в январе решили «начать новую жизнь»
Общество, 17.01.2023
Часть жителей находится в поисках новой работы
В Бурятии утилизируют шесть килограммов мяса
В Бурятии утилизируют шесть килограммов мяса
Общество, 17.01.2023
Продукцию пытались ввезти из Монголии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^