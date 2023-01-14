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Новогодний Байкал и «зимняя сказка» на Пыхте

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Фотокорреспондент «Байкал-Daily» Сергей Тарасенко принял участие в традиционном рождественском фототуре по восточному побережью Байкала

— Стоило лишь выехать за Верхнюю Берёзовку, и серый городской смог исчез, открыв чистое голубое небо. На Байкале солнечно и совсем не холодно. В Турке у Черепахи бесконечный поток отдыхающих, побережье отлично утоптано, а на обязательное селфи на фоне обледеневшей скалы — очередь. Но лица у туристов растерянные и невесёлые. «Похоже, нас обманули», — как бы читается в их глазах. В рекламных буклетах было ведь совсем не так! Ну да, Черепаха в этот раз замёрзла как-то уж вовсе странно, полностью замаскировавшись в прибрежных сокуях. Прозрачного льда тоже нет. И солнце где-то за горой. Мрачно. Лишь вдалеке яркая светлая полоска. Там-то наверняка хорошо... В Усть-Баргузине — целые городки рыбацких домиков на льду. Вид же посёлка сильно изменился за последние 10-15 лет. Теперь есть мост. А на месте легендарного парома «мемориальная» площадка с фонарями и скамеечками. Нет былой торговли омулями, орехами и ягодами. Ржавые останки корабликов превратились в арт-объекты. И главное — исчезли самые узнаваемые символы Усть-Баргузина, портовые краны. Зато в туркинской «Байкальской гавани» — о, чудо! — появились два строительных крана. Неужели дождёмся? Но самое интересное было совсем рядом с Улан-Удэ, на перевале Пыхта. Там просто настоящая «зимняя сказка», невероятное зрелище! — поделился фотограф.

Также в подборке: Сретенский монастырь в Батурино, побережье Безымянки, озеро Духовое и живописный Хаимский перевал.
Байкал зимний сезон туризм путешествие

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