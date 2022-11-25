Большинство улан-удэнцев не хотят получать зарплату «в конверте»

На это согласны лишь 36% горожан
Представители сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснили, что так называемую серую зарплату (частично официальную, частично – нет) готовы получать всего 36% жителей бурятской столицы. Это показал опрос, который проводился среди работающих горожан с 1 по 10 ноября.
Ещё 37% респондентов признались, что не хотят трудиться на таких условиях. Кстати, мужчины чаще женщин соглашаются на деньги «в конверте» (46% против 27%).
- Тех, кто в ущерб своим интересам готов работать в компаниях, нарушающих трудовое законодательство, больше всего среди жителей Улан-Удэ в возрасте от 35 до 44 лет (40%). Опрошенные с доходом менее 50 тысяч больше остальных лояльны к предложениям с серыми схемами (39%), – отмечают в «SuperJob».
В целом по стране с июля 2020-го число соискателей, не возражающих против серой зарплаты, практически не изменилось. Это свидетельствует об относительной стабильности на рынке труда. Два года назад, в самом начале пандемии коронавируса, россияне шли на нарушения ТК заметно чаще, чем сейчас.
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