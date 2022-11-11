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В Забайкалье поступила назальная вакцина от коронавируса

В Забайкалье поступила назальная вакцина от коронавируса
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Поставить такую вакцину можно во многих больницах региона

В Забайкальского края поступила партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V). При наличии специальных насадок данную вакцину можно использовать назальным способом. Насадки для вакцины уже получили Александрово-Заводская, Карымская, Кыринская, Могочинская, Нерчинская, Оловяннинская, Хилокская, Читинская, Чернышеская, Шелопугинская и Шилкинская центральные районные больницы. Также этот способ введения вакцины стал доступен в Агинской окружной больнице, клиническом медицинском центре города Читы и Краевой больнице №4.

- Согласно инструкции по применению вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) допускается введение данной вакцины интраназально с использованием специальных насадок. При записи на вакцинацию в медицинское учреждение необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС, — рассказала министр здравоохранения региона Оксана Немакина.

Пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции в Забайкалье можно в 142 стационарных пунктах и 51 мобильном пункте вакцинации, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Как сообщал «Байкал-Daily», Бурятия уже получила такие насадки. Их поступление ещё в августе анонсировала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова
Забайкальский край коронавирус

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