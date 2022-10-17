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В Улан-Удэ развернётся фестиваль народных праздников и обрядов

В Улан-Удэ развернётся фестиваль народных праздников и обрядов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Заявки принимаются до 7 ноября

В Улан-Удэ открыт приём заявок на городской фестиваль народных праздников и обрядов «Живая нить традиций». Мероприятие пройдёт 16 ноября.

Как сообщает пресс-служба дома творчества «Форус» Советского района Улан-Удэ, участниками фестиваля станут коллективы учащихся образовательных учреждений, их родители и педагоги. От каждого образовательного учреждения к участию допускается один и более коллективов. В коллективе должно быть не более 10 участников. Для участия в фестивале необходимо направить заявку на электронную почту: [email protected] с пометкой «Фестиваль обрядов» до 7 ноября.

Конкурсанты готовят постановку фрагментов обрядов, ритуалов (календарные или семейно-бытовые), обрядовых песен, гуляний народов, проживающих на территории Бурятии. В обряды возможно включение народных песен, танцев, игр, молений. Время исполнения не должна превышать 10 минут.

Номинации конкурса:
- младшая возрастная категория (4 -6 лет);
- средняя возрастная категория (7- 10 лет);
- старшая возрастная категория (11- 17 лет).

Победителям фестиваля присваиваются звания лауреатов I, II, III степени в каждой номинации. Также жюри фестиваля имеет право присуждать специальные дипломы по следующим номинациям:
- Самый лучший сценарий;
- За сохранение народной культуры;
- За лучшее исполнительское мастерство;
- Интересное сценическое воплощение;
- Лучший исполнитель обрядовой песни;
- Лучший актёрский коллектив;
- Лучшая поисковая работа.

Возрастное ограничение 0+
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