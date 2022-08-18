В дацане Бурятии освятят статую Будды и 16 ступ

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В Тугнуйском дацане состоится Ганжур хурал



С 19 по 21 августа в Тугнуйском дацане в Мухоршибирском районе Бурятии пройдёт Ганжур хурал. Более пятнадцати лам будут читать учение Будды, собранное в 108 томах Ганжур – собрания всех учений Будды Шакьямуни.



Кроме этого, 21 августа в дацане состоятся торжественные освящения. С 9:00 под руководством XXIV Пандито Хамбо-ламы Дамбы Аюшеева и в присутствии ширээтэ лам Сангхи России освятят Майдар Сумэ – трёхметровую статую Будды Майтреи, а также 16 буддийских ступ.



По завершению хурала состоятся спортивные состязания: национальная бурятская борьба «Бүхэ барилдаан», скачки «Мори урилдаан» и стрельба из лука «Сэр харбаха». Также на открытии прозвучат голоса звёзд бурятской эстрады, сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.



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