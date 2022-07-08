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На Ольхоне устроили свалку из останков животных, техники и мебели

На Ольхоне устроили свалку из останков животных, техники и мебели
Общество,  Фото:ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"
«С таким вызывающим пренебрежением к Байкалу и людям на его берегах, я столкнулся впервые», - заявил руководитель лесничества

Несанкционированную свалку из останков животных, крупной бытовой техники и мебели обнаружили на острове Ольхон на Байкале. Свалку инспекторы нашли вблизи деревни Халгай Хужирского муниципального образования.

- Навал отходов находится недалеко от береговой полосы, на открытой местности. В настоящее время решается вопрос о вывозе мусора и приведении байкальского берега в порядок, а также о поиске тех, кто «приложил руку» к появлению данной свалки. О её обнаружении государственные инспекторы в области защиты окружающей среды уведомили органы местного самоуправления. Объём отходов предварительно оценили в несколько кубометров, - сообщает пресс-служба «ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».


Руководитель Островного лесничества ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Юрий Мясников рассказал, что подобные стихийные свалки не являются редкостью, но в непосредственной близости от воды, на открытой местности таких ещё не было.

- Подобные свалки мы не раз обнаруживали в лесу: в местах, скрытых от глаз. Но с таким вызывающим пренебрежением к Байкалу и людям на его берегах, я столкнулся впервые! Судя по характеру мусора, это сделали не туристы. Варварское поведение не должно остаться безнаказанным. Ранее в похожих случаях виновник устанавливался и немедленно убирал за собой. Рассчитываю, что найдём владельца мусора и в этот раз, - сообщил Юрий Мясников.
Ольхон свалка

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