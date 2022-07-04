Страны договариваются о ключевых элементах будущего соглашения
1 июля состоялся первый раунд переговоров по вопросу заключения соглашения о воздушном сообщении между Монголией и США. Переговоры проходили в режиме онлайн.
- Начало официальных переговоров по согласованию проекта соглашения важно для создания правовой основы для осуществления прямых рейсов авиаперевозчиками и увеличения пассажиропотока, - сообщает новостное агентство «Монцамэ».
В ходе переговоров стороны обменялись мнениями о политике, принятой в области гражданской авиации, дальнейшем развитии, возможностях сотрудничества и ключевых элементах проекта соглашения. Стороны договорились продолжить следующий раунд переговоров в ближайшее время.
Монгольскую сторону на переговорах возглавлял директор департамента международных договоров и правовых вопросов министерства иностранных дел Монголии С. Сухболд, а американскую сторону возглавлял глава департамента воздушного транспорта государственного департамента США Алан Тусиньян. В переговорах также приняли участие представители соответствующих организаций двух стран.
Монголия и США собираются наладить прямое воздушное сообщение
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