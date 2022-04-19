Такие цифры прежде были лишь в первые дни пандемии
Заболеваемость COVID-19 в Бурятии резко упала – практически до минимальных значений. За минувшие сутки коронавирус выявили всего у 18 человек.
Таких низких цифр не было ни в 2022-м году, ни в 2021-м (тогда минимальными значениями было чуть более 20 заражённых за сутки). Подобные показатели, можно сказать, были лишь в самом начале пандемии.
Общее число случаев заражений ковидом в Бурятии с начала пандемии достигло 135 580. Из них 44% (59 922) приходится на жителей Улан-Удэ.
Умер за всё время 2991 житель Бурятии, заболевший коронавирусом.
В последнее время показатели смертности также значительно снизились. Так, за минувшие сутки умер один пожилой больной. А позавчера летальных исходов не было вовсе.
За предыдущие сутки в больницы республики госпитализировали 14 пациентов с коронавирусом.
На утро 19 апреля в стационарах получают лечение 240 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё.
51 больной в реанимации, из них на ИВЛ осталось всего семь человек.
На амбулаторном лечении и наблюдении находится 362 человека.
В Бурятии завершили первичную вакцинацию 474 154 человек (65,9 % от взрослого населения), повторную вакцинацию завершили 147 876 жителей.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне бурятские медики рассказали об основных симптомах постковидного синдрома и о том, как с ним бороться. Эта проблема может возникнуть даже у тех, у кого болезнь протекала в лёгкой форме, и проявиться не сразу, а спустя месяцы после выздоровления.
Суточный прирост COVID-19 в Бурятии рухнул до минимальных значений
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