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Суточный прирост COVID-19 в Бурятии рухнул до минимальных значений

Суточный прирост COVID-19 в Бурятии рухнул до минимальных значений
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Такие цифры прежде были лишь в первые дни пандемии

Заболеваемость COVID-19 в Бурятии резко упала – практически до минимальных значений. За минувшие сутки коронавирус выявили всего у 18 человек.

Таких низких цифр не было ни в 2022-м году, ни в 2021-м (тогда минимальными значениями было чуть более 20 заражённых за сутки). Подобные показатели, можно сказать, были лишь в самом начале пандемии.

Общее число случаев заражений ковидом в Бурятии с начала пандемии достигло 135 580. Из них 44% (59 922) приходится на жителей Улан-Удэ.

Умер за всё время 2991 житель Бурятии, заболевший коронавирусом.

В последнее время показатели смертности также значительно снизились. Так, за минувшие сутки умер один пожилой больной. А позавчера летальных исходов не было вовсе.

За предыдущие сутки в больницы республики госпитализировали 14 пациентов с коронавирусом.

На утро 19 апреля в стационарах получают лечение 240 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё.

51 больной в реанимации, из них на ИВЛ осталось всего семь человек.

На амбулаторном лечении и наблюдении находится 362 человека.

В Бурятии завершили первичную вакцинацию 474 154 человек (65,9 % от взрослого населения), повторную вакцинацию завершили 147 876 жителей.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне бурятские медики рассказали об основных симптомах постковидного синдрома и о том, как с ним бороться. Эта проблема может возникнуть даже у тех, у кого болезнь протекала в лёгкой форме, и проявиться не сразу, а спустя месяцы после выздоровления.

коронавирус профилактика

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