Бурятские медики рассказали, как справиться с постковидным синдромом

Выздоровевшие от ковида пациента нередко жалуются на одышку, утомляемость, расстройства пищеварения и другие симптомы



Иногда переболевших коронавирусом пациентов сражает постковидный синдром: когда уже нет вируса, основной курс лечения завершен, но человек не чувствует себя здоровым. Ответы на главные вопросы об этом синдроме дали в ГБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики Республики Бурятия имени В. Р. Бояновой».



Как справиться с постковидным синдромом?



Последствия коронавирусной инфекции не менее опасны, чем сама инфекция. Если упустить их развитие, они могут привести к серьёзным осложнениям. Доказано, что у пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию, гораздо чаще, чем в целом в популяции, возникают сердечно-сосудистые риски (инфаркты, инсульты, тромбоэмболия). Эта опасность максимальна в ближайшие 2-3 месяца после болезни.



Особенно опасны сочетания хронических заболеваний и COVID-19. Так, у людей с заболеваниями сердца и сосудов коронавирус может спровоцировать развитие аритмий, декомпенсацию сердечной деятельности и даже возникновение инфаркта миокарда, инсульта. Ещё один типичный симптом у переболевших COVID-19 - длительные сбои иммунитета. Снижение иммунитета может носить как временный, так и длительный характер.



Какие симптомы у постковидного синдрома?



Часто у переболевших коронавирусной инфекцией сохраняются неприятные ощущения, чувство нехватки воздуха, учащенное сердцебиение, повышенная утомляемость, нарушения сна, изменение поведения – это состояние можно расценивать как «постковидный синдром». Причём проблемы могут возникнуть даже у тех, у кого болезнь протекала в лёгкой форме, и проявиться не сразу, а спустя месяцы после выздоровления.



Учёные проанализировали 203 патологических симптома, которые входят в понятие «ковидный хвост». Наиболее распространенные симптомы: усталость, одышка, боль в суставах, тяжесть и боль в грудной клетке, кашель, выпадение волос, нарушение обоняния или вкуса, когнитивные нарушения (памяти, внимания и др.), нарушения психики – депрессия, тревожность или панические атаки.



Менее распространённые симптомы – это нарушение сна, повышение температуры тела, головные боли, «мозговой туман», боли в мышцах и слабость, желудочно-кишечные симптомы, сыпь, почечная недостаточность. Эти признаки длятся по-разному: от 4 недель до 6 месяцев и более.



Какие обследования после болезни нужно пройти?



Если есть какие-либо жалобы, пройдите углубленную диспансеризацию в поликлинике по месту прикрепления, получите рекомендации и продолжите лечение.



Углублённую диспансеризацию проходят через 60 дней после заболевания. Если пациент болел дома, не обращался к врачу, и поэтому данные о перенесённом заболевании отсутствуют, то диспансеризацию можно пройти по собственной инициативе.



Углубленная диспансеризация включает в себя два этапа. На первом –проводится обязательный осмотр врача-терапевта или врача общей практики и несколько диагностических процедур:



• Спирометрия (или спирография) – помогает оценить функциональное состояние лёгких и бронхов.

• Тест с 6-минутной ходьбой – помогает оценить состояние сердечно-сосудистой системы (по показаниям).

• Определение концентрации D-димера в крови – выявляет риски тромбообразования (по показаниям).

• Рентген органов грудной клетки (по показаниям, нужен, если не выполнялся ранее в течение года).

• Измерение сатурации (уровень концентрации кислорода в крови в покое) – помогает оценить состояние дыхательной системы на данный момент.

• Общий (клинический) и биохимический анализы крови – помогают оценить наличие воспалительных процессов в организме, скрытое течение инфекции, оценить состояние печени и почек после заболевания и приема лекарств.



Если на первом этапе диспансеризации были найдены отклонения от нормы в результатах анализов или функциональных пробах, то необходим второй этап обследований. На нем врач-терапевт назначает дополнительные обследования и при необходимости консультацию узких специалистов.



Программа реабилитации и поддерживающая терапия назначается индивидуально по результатам обследований.



Какие показатели нужно контролировать самому?



После перенесённой коронавирусной инфекции нужно быть внимательными к своему здоровью. Измеряйте артериальное давление, пульс, сатурацию (насыщение крови кислородом), температуру тела.



Как восстановиться после COVID-19?



Самое важное в реабилитации после коронавирусной инфекции:



• Соблюдать рекомендации врача, в том числе не прерывать лечение

• Нормализовать сон – не менее 7-8 часов в сутки

• График работы

• Режим труда и отдыха

• Поддерживать физическую активность, добавлять нагрузку постепенно

• Стараться сохранять эмоциональный покой.



Физическая активность должна соответствовать возможностям человека и приносить удовольствие. Начинать тренировки нужно под наблюдением врача, контролируя пульс и сатурацию. Рекомендуется ходьба, желательно на свежем воздухе, в идеале 30 минут в день.



Восстановить дыхание помогут дыхательные упражнения. Пошаговые онлайн-тренировки «Дыхательная гимнастика после COVID-19» можно найти на странице в «Вконтакте» Центра общественного здоровья и медицинской профилактики «Здоровье 03».



Важная часть реабилитационного процесса – сбалансированное питание. Оно должно включать достаточное количество белков, жиров и углеводов, а также витаминов и микроэлементов. Не нужны никакие жёсткие диеты.



Рекомендуется включить в рацион:



• Натуральные антиоксиданты – растительные масла нерафинированные 30 г в сутки, до 30 г орехов в день, кунжут или кунжутная паста, жирная рыба 2-3 раза в неделю, ягоды, зелень, капуста квашеная, красный перец, специи.

• Соль йодированная не более 5 г в сутки.

• Красное мясо 2-3 раза в неделю.

• Овощи, фрукты 3-5 раз в день.

• Ограничьте сладости.

• Исключите алкоголь.

• Для поддержания водного баланса пейте отвары и настои целебных трав, талую или родниковую воду, столовую слабощелочную минеральную воду.

