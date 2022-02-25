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Жители Бурятии обеспокоены резким ростом цен на технику

Жители Бурятии обеспокоены резким ростом цен на технику
Общество,  Фото:pixabay.com
Ритейлер DNS поднял цены в магазинах на 30%

Сооснователь крупнейшего ритейлера DNS Дмитрий Алексеев сообщил в своём телеграм-канале о том, что магазин поднял цены на электронику на 30 %. Объяснил он это «ажиотажным спросом среди покупателей».

- Продажи выросли почти в два раза. Это сказалось и на ценах. В настоящее время рост составил 30%. И мы не можем утверждать, что не будет роста. Мы имеем дело в новом мире, где наблюдается рост развития, вводятся технологические ограничения и пока не понятно, как будет иметь место наличие большого количества перечня товаров. Я понимаю, что цены в магазинах вызывают раздражение, как и цифры на табло с курсами валют. Но такова реальность, - написал Алексеев в своем сообщении.

Резкий скачок цен на электронику и технику ощутили и жители Бурятии.

- Я заметил, что буквально за сутки, цены на товары на сайте магазина DNS подскочили. Хорошо, что я успел в январе приобрести себе айфон 12 на 128 ГБ по акции - примерно за 65 тысяч рублей. Хотя цены на тот момент, после нового года уже были возросшие. Сейчас же аналогичная модель стоит порядка 90 тысячи рублей. Это, конечно, ужасно, - поделился с «Байкал-Daily» житель Улан-Удэ.

- Этим летом собирался расстаться со своей «ласточкой» - продать «Тойоту Камри «2008 года выпуска, добавить и купить «японку» поновее. Но с этими санкциями цены растут на глазах, да и сам теперь боюсь прогадать с продажей. Хотя понятно, что дальше будет всё только дорожать и нужно успеть выгодно сделать покупку, - рассказал житель района Бурятии.

Как сообщают «Известия» выросли продажи смартфонов, умных часов iPhone и Xiaomi у ещё одного крупного ритейлера - «М.Видео–Эльдорадо», а также на популярных маркетплейсах OZON, AliExpress-Россия.

Никакого смысла скупать электронику сейчас нет, уверен руководитель проекта Content-Review Сергей Половников.

- Она уже подорожала в ряде торговых сетей, а раз так, то сэкономить на покупке уже не получится, - рассуждает он.

К тому же, электроника — плохая инвестиция, отметил эксперт. Цены летят вверх на панике, в них заложена геополитическая нестабильность, а когда ситуация более или менее разрядится, цены пойдут вниз, уверен Сергей Половников, отмечается в публикации «Известий».

- Покупка электроники в кризисных ситуациях - выброшенные деньги, согласен гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Это наглядно доказал опыт конца 2014 года, когда во время обвала рубля люди покупали по пять телевизоров, а потом не могли от них избавиться.

- Дефицита электроники на рынке нет, поэтому перепродать такую технику практически невозможно, и при этом каждая отдельно взятая модель с годами только дешевеет, - заключил эксперт издательству.
бытовая техника

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