«Лыжня России» в столице Бурятии состоится, но с особыми условиями
В Улан-Удэ определились с датой проведения XI открытой всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Она состоится 26 февраля. В минспорта Бурятии сообщили, что место всё то же – спортивно-оздоровительный лагерь «Зорька» на Верхней Берёзовке.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее проведение «Лыжни России» перенесли до стабилизации эпидемиологической ситуации.
В традиционной зимней акции может принять участие любой желающий – от новичка до опытного спортсмена. Участникам предстоит одолеть дистанции в 2022 м, 5 км и 10 км в соответствии со своей возрастной категорией.
Программа соревнований:
10.00-12.50 – регистрация и распределение участников по стартовым карманам;
13.00-13.20 – парад открытия;
13.20-13.50 – массовый забег 2022 м среди юношей и девушек до 17 лет;
13.50-14.10 – массовый забег 2022 м среди мужчин и женщин старше 17 лет;
14.20-14.50 – старт на дистанции 5 км;
14.50-15.30 – старт на дистанции 10 км;
15.30 – церемония награждения и закрытия.
Победителей и призеров гонки «Лыжня России» наградят медалями, дипломами, кубками минспорта России и денежными призами.
Организаторы отмечают, что указанное выше время забегов в программе - предварительное, возможны изменения в день проведения соревнования.
Допуск к участию возможно только при наличии у взрослых документации о вакцинации или перенесённом заболевании, несовершеннолетних – результата ПЦР-теста, полученного не ранее чем за 48 часов до проведения мероприятия или справки о перенесённом заболевании.
Возрастное ограничение 0+
На «Лыжню России» в Улан-Удэ будут пускать по QR-кодам
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