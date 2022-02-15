В Улан-Удэ открылась выставка «Как в сказке»

Общество, Фото: личная страница Александры Вороновой

Выставка открыта до конца февраля



В столице Бурятии 12 февраля открылась персональная выставка художницы Александры Вороновой «Как в сказке». Экспозиция размещена в музее истории города Улан-Удэ.



- Жизнь каждый день доказывает нам, что внутри людей живут невероятные героические персонажи, и снаружи нас окружает восхитительный, чудесный и прекрасный мир, - рассказала художница.



Выставка открыта по 27 февраля, сообщает пресс-служба музея.



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