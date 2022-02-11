Отдыхавший на Байкале Даня Милохин дарил подарки детям

Знаменитый тиктокер на Байкал приехал не отдыхать, а снимать контент
Как сообщал «Байкал-Daily», звезда TikTok, рэп-исполнитель и видеоблогер Даня Милохин на днях побывал на Байкале. Интернет-канал «Слива» сообщает, что известнейший тиктокер сюда приезжал не в отпуск, а в командировку.
Милохина сопровождала съёмочная группа, которая снимала все его передвижения. В том числе он встретился с местными школьниками. Сначала планировалась линейка в спортзале Хужирской школы, однако из-за коронавирусных ограничений в проведении мероприятия отказали – сейчас в школе не проводят массовые мероприятия. Получасовая встреча с Даней со школьниками прошла прямо на берегу Байкала.
В дневнике одного из хорошистов он оставил свой автограф. А также написал слово «жопа», которое возмутило владельца дневника.
- Дневник хорошиста, тут все хорошие оценки, мы делаем вот так…
- Даня, ты какой плохой мальчик!
- Это ты написал, - отшутился тиктокер.
Даня Милохин оставил автографы и подарил всем школьникам шайбы с клюшками.
За несколько дней он успел покататься по льду Байкала, полетать на вертолёте над озером. Вчера Даня выехал из Хужира в Иркутск.
Подписчики «Сливы» признались, что с нетерпением ждут выпуска от Дани Милохина с Байкала: «Какой молодец. Будем ждать, что снял», «Как же я тоже бы хотела встретиться с ним…», «Супееер».
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