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Отдыхавший на Байкале Даня Милохин дарил подарки детям

Отдыхавший на Байкале Даня Милохин дарил подарки детям
Общество, 
Знаменитый тиктокер на Байкал приехал не отдыхать, а снимать контент

Как сообщал «Байкал-Daily», звезда TikTok, рэп-исполнитель и видеоблогер Даня Милохин на днях побывал на Байкале. Интернет-канал «Слива» сообщает, что известнейший тиктокер сюда приезжал не в отпуск, а в командировку.

Милохина сопровождала съёмочная группа, которая снимала все его передвижения. В том числе он встретился с местными школьниками. Сначала планировалась линейка в спортзале Хужирской школы, однако из-за коронавирусных ограничений в проведении мероприятия отказали – сейчас в школе не проводят массовые мероприятия. Получасовая встреча с Даней со школьниками прошла прямо на берегу Байкала.

В дневнике одного из хорошистов он оставил свой автограф. А также написал слово «жопа», которое возмутило владельца дневника.

- Дневник хорошиста, тут все хорошие оценки, мы делаем вот так…
- Даня, ты какой плохой мальчик!
- Это ты написал, - отшутился тиктокер.

Даня Милохин оставил автографы и подарил всем школьникам шайбы с клюшками.

За несколько дней он успел покататься по льду Байкала, полетать на вертолёте над озером. Вчера Даня выехал из Хужира в Иркутск.

Подписчики «Сливы» признались, что с нетерпением ждут выпуска от Дани Милохина с Байкала: «Какой молодец. Будем ждать, что снял», «Как же я тоже бы хотела встретиться с ним…», «Супееер».
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