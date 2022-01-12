У жителей Бурятии будет на один выходной больше
В России из 365 дней 2022 года 247 дней придётся поработать. 104 дня будут выходными, праздничных дней будет 14, сообщает «Российская газета» со ссылкой на министерство труда.
В феврале в честь Дня защитника Отечества будет один праздничный день - непосредственно 23 февраля. В марте в честь Международного женского дня объявлены выходными с 6 по 8 марта. Суббота - 5 марта - будет рабочей, но с сокращением рабочего времени на час.
В Бурятии будет дополнительный выходной в феврале в честь празднования Белого месяца – Нового года по лунному календарю. Сагаалган в этом году будут отмечать 2 февраля. В этой связи среда объявлена выходным днём. Соответствующий указ подписал глава республики.
Майские праздники в этом году по сути начнутся в субботу - 30 апреля, с 1 по 3 мая – праздничные выходные. С 4 по 6 мая - рабочие дни. В честь Дня Победы россиян ждут четыре выходных дня - с 7 по 10 мая.
День России празднуют с 11 по 13 июня. В ноябре в честь Дня народного единства будут три выходных дня - с 4 по 6 ноября. 3 ноября - сокращённый день.
31 декабря в 2022 году вновь станет нерабочим, поскольку это будет суббота. Скорее всего, отдыхать на следующий Новый год будем 9 дней подряд - с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года включительно.
Россиянам рассказали, сколько выходных и праздников будет в 2022 году
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