В районе Бурятии стартовала акция «Клубочек для бабушки»

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Собранную пряжу передадут в дом-интернат для пожилых граждан и инвалидов



В Заиграевском районе Бурятии в преддверии Нового года инициировано проведение благотворительной акции «Клубочек для бабушки». Помощь, которая будет оказана, передадут в дом-интернат для пожилых граждан и инвалидов, сообщает пресс-служба министерства соцзащиты РБ.



- Общеизвестный факт, что любимое занятие в зимнее время для многих бабушек – это вязание носков, шарфиков, свитеров и рукавичек для внучат. Каждый из нас может подарить клубочек пряжи, и тогда вечера, проживающих в доме-интернате женщин, будут тёплыми, полезными и интересными, - уверена начальник районного отдела социальной защиты населения Светлана Сапожникова.



По её словам, пряжу для вязания можно принести отдел соцзащиты, каб. 201. Всю информацию можно получить, позвонив по телефону: 8(30136) 41-8-03. Собранные клубочки будут переданы в Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов.



А вот проживающим в центре «Доверие» преподнесли подарок в виде шерстяной пряжи. В учреждении популярностью пользуется кружок «Рукоделие», где традиционно связанные носочки и варежки передаются ребятишкам детского дома «Малышок» и «Аистёнок».



- Эта новогодний подарок – очень ценный и важный. Наши бабушки с особой любовью и теплом вяжут детские вещи малышам. Спасибо неравнодушным людям, меценатам, оказывающим благотворительную помощь, в том числе и в виде материалов для рукоделия: пряжи, цветной бумаги, канцелярских товаров, – выразил слова благодарности коллектив центра «Доверие».



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