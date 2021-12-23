 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 декабря

22 декабря

Популярное

В районе Бурятии стартовала акция «Клубочек для бабушки»

В районе Бурятии стартовала акция «Клубочек для бабушки»
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
Собранную пряжу передадут в дом-интернат для пожилых граждан и инвалидов

В Заиграевском районе Бурятии в преддверии Нового года инициировано проведение благотворительной акции «Клубочек для бабушки». Помощь, которая будет оказана, передадут в дом-интернат для пожилых граждан и инвалидов, сообщает пресс-служба министерства соцзащиты РБ.

- Общеизвестный факт, что любимое занятие в зимнее время для многих бабушек – это вязание носков, шарфиков, свитеров и рукавичек для внучат. Каждый из нас может подарить клубочек пряжи, и тогда вечера, проживающих в доме-интернате женщин, будут тёплыми, полезными и интересными, - уверена начальник районного отдела социальной защиты населения Светлана Сапожникова.

По её словам, пряжу для вязания можно принести отдел соцзащиты, каб. 201. Всю информацию можно получить, позвонив по телефону: 8(30136) 41-8-03. Собранные клубочки будут переданы в Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

А вот проживающим в центре «Доверие» преподнесли подарок в виде шерстяной пряжи. В учреждении популярностью пользуется кружок «Рукоделие», где традиционно связанные носочки и варежки передаются ребятишкам детского дома «Малышок» и «Аистёнок».

- Эта новогодний подарок – очень ценный и важный. Наши бабушки с особой любовью и теплом вяжут детские вещи малышам. Спасибо неравнодушным людям, меценатам, оказывающим благотворительную помощь, в том числе и в виде материалов для рукоделия: пряжи, цветной бумаги, канцелярских товаров, – выразил слова благодарности коллектив центра «Доверие».

Возрастное ограничение 0+
Бурятия благотворительная акция благотворительность пожилые инвалиды Заиграевский район

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области реконструировали две железнодорожные станции
В Иркутской области реконструировали две железнодорожные станции
Общество, 23.12.2021
Работы завершены на станциях Мегет и Касьяновка
Полигоны Бурятии впервые оборудовали мишенями высокой реалистичности
Полигоны Бурятии впервые оборудовали мишенями высокой реалистичности
Общество, 23.12.2021
Новые мишени выполнены в виде силуэтов противника, орудий и техники
В Монголии нашли древнее птичье яйцо
В Монголии нашли древнее птичье яйцо
Общество, 23.12.2021
Это первая в стране находка целого яйца доисторического страуса
В Бурятии сняли редкое и малоисследованное явление
В Бурятии сняли редкое и малоисследованное явление
Общество, 23.12.2021
На небе республики астрономы ИГУ зафиксировали множественные спрайты
Улан-удэнцев просят по возможности не включать обогреватели
Улан-удэнцев просят по возможности не включать обогреватели
Общество, 23.12.2021
Горожанам предлагают поехать в гости к друзьям, которые живут в домах с печным отоплением
Ученицу из Кяхты наградили в Москве
Ученицу из Кяхты наградили в Москве
Общество, 23.12.2021
Она стала призёром конкурса творческих работ
В Забайкалье поступает племенной скот
В Забайкалье поступает племенной скот
Общество, 23.12.2021
Бараны и бычки приобретены местными фермерскими хозяйствами
Байкальский нейтринный телескоп зафиксировал «космического гостя»
Байкальский нейтринный телескоп зафиксировал «космического гостя»
Общество, 23.12.2021
Впервые на Земле две установки зарегистрировали нейтрино высоких энергий от одного астрофизического источника
В Бурятии работают представители геронтологического центра имени Пирогова
В Бурятии работают представители геронтологического центра имени Пирогова
Общество, 23.12.2021
В рамках визита запланирована рабочая поездка в район, где внедряется система долговременного ухода
На строительство двух школ в Чите выделено 1,5 млрд рублей
На строительство двух школ в Чите выделено 1,5 млрд рублей
Общество, 23.12.2021
Каждая из них будет рассчитана на 800 учащихся
Байкальский омуль исследовали с помощью эхолота
Байкальский омуль исследовали с помощью эхолота
Общество, 23.12.2021
Специалисты отмечают положительную динамику популяции омуля
Якутские всадники добрались до Иркутской области
Якутские всадники добрались до Иркутской области
Общество, 23.12.2021
Завтра они планируют доехать до столицы региона
Учёные обнаружили в Байкале консерванты нового поколения
Учёные обнаружили в Байкале консерванты нового поколения
Общество, 23.12.2021
Учёным предстоит оценить степень воздействия парабенов на озеро

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^