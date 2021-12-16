В этом году мероприятие проводится в интерактивном формате
В Бурятии с 15 по 25 декабря проходит X республиканская выставка-конкурс учебных и творческих работ «Отражение». Вниманию посетителей будет представлено около 500 работ, выполненных в различных жанрах и техниках учащимися детских школ искусств, детской художественной школы, учреждений дополнительного образования, студентов художественного отделения колледжа искусств.
Выставка-конкурс «Отражение» проводится по номинациям:
- «Живопись» (натюрморт, портрет, пейзаж),
- «Графика» (натюрморт, портрет, пейзаж),
- «Композиция» (станковая, декоративная),
- «Декоративно-прикладное искусство» (батик, витраж, коллаж, аппликация),
- «Сохранение народных традиций» (народные ремесла: роспись, керамика, игрушка),
- «Дизайн» (дизайн национальных костюмов, инсталляции, макет оформления сценографии спектакля),
- Дополнительная номинация для представления иллюстрации сказок, легенд и мифов.
В конкурсе принимают участие следующие возрастные группы: 8-10 лет, 11-13 лет, 14-16 лет, 17-20 лет, преподаватели ДШИ.
Выставка транслируется в интерактивном формате на YouTube-канале колледжа искусств имени П.И. Чайковского, сообщает пресс-служба колледжа.
Возрастное ограничение 6+
В Бурятии проходит традиционная выставка-конкурс творческих работ
Общество, Фото:
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