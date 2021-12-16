В Бурятии проходит традиционная выставка-конкурс творческих работ

В этом году мероприятие проводится в интерактивном формате



В Бурятии с 15 по 25 декабря проходит X республиканская выставка-конкурс учебных и творческих работ «Отражение». Вниманию посетителей будет представлено около 500 работ, выполненных в различных жанрах и техниках учащимися детских школ искусств, детской художественной школы, учреждений дополнительного образования, студентов художественного отделения колледжа искусств.



Выставка-конкурс «Отражение» проводится по номинациям:

- «Живопись» (натюрморт, портрет, пейзаж),

- «Графика» (натюрморт, портрет, пейзаж),

- «Композиция» (станковая, декоративная),

- «Декоративно-прикладное искусство» (батик, витраж, коллаж, аппликация),

- «Сохранение народных традиций» (народные ремесла: роспись, керамика, игрушка),

- «Дизайн» (дизайн национальных костюмов, инсталляции, макет оформления сценографии спектакля),

- Дополнительная номинация для представления иллюстрации сказок, легенд и мифов.



В конкурсе принимают участие следующие возрастные группы: 8-10 лет, 11-13 лет, 14-16 лет, 17-20 лет, преподаватели ДШИ.



Выставка транслируется в интерактивном формате на YouTube-канале колледжа искусств имени П.И. Чайковского, сообщает пресс-служба колледжа.



Возрастное ограничение 6+

