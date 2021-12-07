Российская телеведущая Ивлеева не знает, кто такой Сталин

Настя Ивлеева не смогла ответить на вопросы для детей



Во время YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» (18+) известная телеведущая решила устроить небольшую викторину для Насти Ивлеевой. Популярная блогерша с миллионной аудиторией не смогла ответить ни на один вопрос из школьной программы, сообщает ingosmile.ru.



Ивлеева не знала, кто такой Иосиф Джугашвили, в каком веке жил Петр I, и кто написал произведение «Отцы и дети». Впрочем, миллионершу такой результат совершенно не смутил.



- Это не мешает мне жить и зарабатывать деньги, — призналась Ивлеева в шоу «Осторожно, Собчак».



Зато известная блогерша обучалась в Санкт-Петербурском государственном университете и школе телевидения «Останкино ТВ». Однако, это никак не отразилось на её уровне знаний школьной программы. Она не смогла ответить на вопросы для детей.



Между тем, не менее известные персоны также плохо учились в школе. Бывший президент США Дональд Трамп не просто плохо учился, но и дерзил своим учителям, за что регулярно получал выговоры, сообщает rb.ru.



Чайный магнат Томас Липтон школу посещал только в особенных случаях. С пяти лет он работал в бакалейной лавке отца. Генри Форд учился в сельской приходской школе. Неудивительно, что знания, полученные в таких условиях, были весьма посредственны. А в Бурятии при высоком уровне безработицы устроиться продавцом можно зачастую только при наличии высшего образования.

