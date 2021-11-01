В одном из районов республики уже переписали почти всех жителей
По состоянию на 30 октября в Бурятии переписали 61 % населения, сообщили в Бурятстате.
Из общей численности переписанных 20 % прошли всероссийскую перепись самостоятельно на портале «Госуслуги». Наибольшая активность в онлайн-переписи наблюдается среди жителей Улан-Удэ – 35 % переписавшихся заполнили переписной лист на Госуслугах.
Самыми активными районами по переписи населения являются Окинский (переписано 96 % населения), Закаменский (85 %), Баунтовский эвенкийский (84%), Курумканский (84 %), Кижингинский (83 %), Мухоршибирский (80 %) и Бичурский (80%) районы.
Более 70 % переписано в Еравнинском, Хоринском, Баргузинском, Северо-Байкальском, Иволгинском и Джидинском районах.
Перепись населения идёт в штатном режиме. До 14 ноября остаётся переписать менее 40 % населения.
Принять участие в переписи населения можно одним из трёх способов:
- заполнить переписной лист на портале «Госуслуги» (услуга доступна до 8 ноября 2021г.);
- ответить на вопросы переписчика у себя дома;
- ответить на вопросы переписной анкеты, посетив переписной участок или МФЦ.
В Бурятии переписали 60% жителей
Общество, Фото:
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