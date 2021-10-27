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В Иркутской области проводится конкурс «Моя карьера»

В Иркутской области проводится конкурс «Моя карьера»
Общество,  Фото:pixabay.com
Призом станет трудоустройство и право на прохождение в кадровый резерв

В Иркутской области началась регистрация на областной конкурс «Моя карьера». Принять участие в нём могут выпускники, студенты и молодые специалисты. Главный приз конкурса – трудоустройство и право на прохождение в кадровый резерв предприятий.

Конкурс «Моя карьера» пройдёт по шести направлениям. Это государственное управление, производство, IT/цифровые технологии, креативный кластер, предпринимательство, социальное лидерство.

В первом этапе участники прослушают лекции, встретятся с наставниками, пройдут консультации у экспертов, решат индивидуальные и командные задания. Не менее 360 участников попадут в полуфинал. Они пройдут собеседование и другие испытания, запишут мотивационное обращение к молодёжи. Все этапы будут проходить в онлайн-формате, финал – в смешанном формате.

В рамках конкурса запланирована образовательная программа с участием лекторов и спикеров федерального и регионального уровней, состоятся практические конкурсные испытания. За участниками будут закреплены наставники. Это представители предприятий и организаций, которые поделятся опытом с молодыми специалистами и будут направлять их по проектной, профессиональной деятельности во время конкурса и после него.

- Положение о конкурсе и подробная информация опубликованы на сайте конкурса mycareer38.ru. По всем вопросам можно обращаться по телефону: +7(950)067-07-87, - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

Возрастное ограничение 18+
конкурс Иркутская область трудоустройство молодежь

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