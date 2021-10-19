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ОМОН «Кречет» из Бурятии завоевал «бронзу» на соревнованиях в Иркутской области

ОМОН «Кречет» из Бурятии завоевал «бронзу» на соревнованиях в Иркутской области
Общество,  Фото:Пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Иркутской области
Турнир был посвящён памяти Героя России Виктора Матвеева

В Иркутской области ветераны Росгвардии и ученики средней общеобразовательной школы №2 Иркутска приняли участие в традиционном турнире по мини-футболу, посвящённом памяти офицера СОБР, Героя России Виктора Матвеева.

17 марта 2001 года, находясь в служебной командировке на Северном Кавказе, специальный отряд быстрого реагирования МВД России во главе с майором милиции Виктором Матвеевым попал в засаду, БТР на котором передвигались правоохранители, был подорван и обстрелян из автоматического оружия с нескольких сторон. Несмотря на тяжёлые ранения, Виктор Матвеев закрыл собой открытый проем люка бронемашины и открыл ответный огонь по боевикам, дав возможность своим товарищам покинуть горящий БТР и затем вступить в бой.

За проявленную отвагу сотрудник СОБР, майор милиции Виктор Матвеев был удостоен звания Героя России (посмертно).

На протяжении всего памятного турнира участники соревнований показывали настоящий дух соперничества, а благодаря хорошей физической подготовке и тренированной выносливости, даже в завершении матчей игра велась на высоких скоростях.

По итогу турнира первое место досталось сборной команде ветеранов полка оперативного назначения и полка по охране важного государственного объекта Росгвардии Ангарска, на вторую ступень пьедестала почёта поднялись ветераны СОБР Управления Росгвардии по Иркутской области, и почётная «бронза» чемпионата ушла постоянным участникам соревнований, команде ОМОН «Кречет» из Бурятии.

В завершении все участники памятного мероприятия были отмечены дипломами и ценными подарками, но главной наградой, как отметили сами спортсмены, стало тепло настоящего дружеского общения и хорошее настроение, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Иркутской области. 
Росгвардия

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