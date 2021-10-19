ОМОН «Кречет» из Бурятии завоевал «бронзу» на соревнованиях в Иркутской области

Общество, Фото: Пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Иркутской области

Турнир был посвящён памяти Героя России Виктора Матвеева



В Иркутской области ветераны Росгвардии и ученики средней общеобразовательной школы №2 Иркутска приняли участие в традиционном турнире по мини-футболу, посвящённом памяти офицера СОБР, Героя России Виктора Матвеева.



17 марта 2001 года, находясь в служебной командировке на Северном Кавказе, специальный отряд быстрого реагирования МВД России во главе с майором милиции Виктором Матвеевым попал в засаду, БТР на котором передвигались правоохранители, был подорван и обстрелян из автоматического оружия с нескольких сторон. Несмотря на тяжёлые ранения, Виктор Матвеев закрыл собой открытый проем люка бронемашины и открыл ответный огонь по боевикам, дав возможность своим товарищам покинуть горящий БТР и затем вступить в бой.



За проявленную отвагу сотрудник СОБР, майор милиции Виктор Матвеев был удостоен звания Героя России (посмертно).



На протяжении всего памятного турнира участники соревнований показывали настоящий дух соперничества, а благодаря хорошей физической подготовке и тренированной выносливости, даже в завершении матчей игра велась на высоких скоростях.



По итогу турнира первое место досталось сборной команде ветеранов полка оперативного назначения и полка по охране важного государственного объекта Росгвардии Ангарска, на вторую ступень пьедестала почёта поднялись ветераны СОБР Управления Росгвардии по Иркутской области, и почётная «бронза» чемпионата ушла постоянным участникам соревнований, команде ОМОН «Кречет» из Бурятии.



В завершении все участники памятного мероприятия были отмечены дипломами и ценными подарками, но главной наградой, как отметили сами спортсмены, стало тепло настоящего дружеского общения и хорошее настроение, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Иркутской области.

