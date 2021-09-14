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В Иркутской области удоды составили компанию госинспектору

В Иркутской области удоды составили компанию госинспектору
Общество,  Фото:пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»
Птицы сопровождали служебный автомобиль на протяжении нескольких сотен метров

Удоды составили компанию на дежурстве одному из государственных инспекторов Прибайкальского национального парка в Иркутской области. Парочка ярко раскрашенных птиц сопровождала служебный автомобиль на протяжении нескольких сотен метров. Пернатые проявляли любопытство и не слишком-то боялись человека и его технику: выпархивали буквально из-под колёс и не забывали на ходу ловить кузнечиков, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

- Хотя удоды и считаются распространёнными птицами – они есть даже на северном Байкале, видеть их мне и коллегам приходится не часто. Два-три раза за лето. В основном, на острове Ольхон, хотя и в Тажеранах, и на Малом Море доводилось их видеть. В этот раз птички на удивление вели себя необычно и даже заинтересованно: не отлетали слишком далеко, пушили хохолки, подпускали к себе максимально близко. Хочется верить, что такое поведение хотя бы отчасти вызвано тем, что люди их не обижают. Что особо охраняемая природная территория действительно является таковой. И такие кадры, как я, наверняка сможет сделать любой из гостей, - рассказал государственный инспектор по защите окружающей среды Владислав Шалашов.



Справка

Удод – распространённая в Евразии птица с длинными хохолком и клювом. Выделяется чёрно-белым полосатым оперением крыльев и хвоста, а также окрасом головы, шеи и груди: он может варьировать от розоватого до каштанового. Много времени проводит на земле, охотясь на насекомых. Сибирские удоды на зимовку улетают на юг континента; перелёт заканчивается в октябре.
птицы Иркутская область национальный парк

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