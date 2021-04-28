В Бурятии прошёл этап чемпионата по мотокроссу

Общество, Фото: пресс-служба администрации Кяхтинского района

Кяхтинские мотогонщики завоевали три призовых места



24 апреля в Кяхте собрались мотогонщики Бурятии и соседних регионов. Более 20 человек боролись за право принять участие в открытом чемпионате республики по мотокроссу, первый этап которого проводится в Кяхте с 2015 года.



- На этот раз погода чуть не подвела – накануне Кяхту завалило снегом до такой степени, что отменили утренние рейсы до Улан-Удэ, а на дорогах стояла сплошная гололедица. Трассе мотогонщиков тоже досталось. В субботу, 24 апреля, погода нормализовалась, и спортсмены начали заезды. Как говорят многие спортсмены, им любая погода нипочём, - сообщает пресс-служба администрации Кяхтинского района.



Мотокросс проводился в два заезда для каждого класса мотоциклов. Всего в нём приняли участие 21 спортсмен из Улан-Удэ, Кяхты, Читы, Краснокаменска и Ангарска. Соревнования выявили 12 победителей в четырёх классах.



В классе «125 куб. см» первым пришёл Панченко Евгений (Улан-Удэ), вторым стал Завязкин Дмитрий (Чита), третьим – кяхтинец Игумнов Сергей.



В классе «250 куб. см» победил Тюменцев Эдуард (Ангарск), второе место у Лукомского Никиты (Улан-Удэ), третье – также у кяхтинца Игумнова Максима.



Гибанов Александр (Чита) стал первым в классе «Open 35». Вторым пришёл Тюменцев Аркадий (Ангарск). Харчук Александр (Кяхта) завоевал «бронзу» первого этапа чемпионата республики.



Первым среди ветеранов стал читинец Надин Сергей. Григорьев Николай из Краснокаменска пришёл вторым, улан-удэнец Кочетов Вячеслав – третьим.



Турнир закончился торжественной церемонией награждения победителей и призёров.

