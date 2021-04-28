 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 апреля

27 апреля

Популярное

В Бурятии прошёл этап чемпионата по мотокроссу

В Бурятии прошёл этап чемпионата по мотокроссу
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Кяхтинского района
Кяхтинские мотогонщики завоевали три призовых места

24 апреля в Кяхте собрались мотогонщики Бурятии и соседних регионов. Более 20 человек боролись за право принять участие в открытом чемпионате республики по мотокроссу, первый этап которого проводится в Кяхте с 2015 года.

- На этот раз погода чуть не подвела – накануне Кяхту завалило снегом до такой степени, что отменили утренние рейсы до Улан-Удэ, а на дорогах стояла сплошная гололедица. Трассе мотогонщиков тоже досталось. В субботу, 24 апреля, погода нормализовалась, и спортсмены начали заезды. Как говорят многие спортсмены, им любая погода нипочём, - сообщает пресс-служба администрации Кяхтинского района.

Мотокросс проводился в два заезда для каждого класса мотоциклов. Всего в нём приняли участие 21 спортсмен из Улан-Удэ, Кяхты, Читы, Краснокаменска и Ангарска. Соревнования выявили 12 победителей в четырёх классах.

В классе «125 куб. см» первым пришёл Панченко Евгений (Улан-Удэ), вторым стал Завязкин Дмитрий (Чита), третьим – кяхтинец Игумнов Сергей.

В классе «250 куб. см» победил Тюменцев Эдуард (Ангарск), второе место у Лукомского Никиты (Улан-Удэ), третье – также у кяхтинца Игумнова Максима.

Гибанов Александр (Чита) стал первым в классе «Open 35». Вторым пришёл Тюменцев Аркадий (Ангарск). Харчук Александр (Кяхта) завоевал «бронзу» первого этапа чемпионата республики.

Первым среди ветеранов стал читинец Надин Сергей. Григорьев Николай из Краснокаменска пришёл вторым, улан-удэнец Кочетов Вячеслав – третьим.

Турнир закончился торжественной церемонией награждения победителей и призёров.
мотокросс мотоспорт спорт чемпионат Бурятии Бурятия Кяхта
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Детсады и школы Иркутской области будут закрыты с 1 по 10 мая
Детсады и школы Иркутской области будут закрыты с 1 по 10 мая
Общество, 28.04.2021
Зарплата сотрудников образовательных учреждений будет сохранена
В Бурятии прошёл этап чемпионата по мотокроссу
В Бурятии прошёл этап чемпионата по мотокроссу
Общество, 28.04.2021
Кяхтинские мотогонщики завоевали три призовых места
В Туве статуя Будды украсит вершину горы
В Туве статуя Будды украсит вершину горы
Общество, 28.04.2021
Она будет установлена на горе Хавырга в Кызылском районе
В Улан-Удэ развернётся ярмарка «Наш Сад-Огород»
В Улан-Удэ развернётся ярмарка «Наш Сад-Огород»
Общество, 28.04.2021
Рассаду и саженцы будут продавать в ТК «Крестьянский» и ТЦ «Стимул»
Иркутские кикбоксёры завоевали две медали чемпионата России
Иркутские кикбоксёры завоевали две медали чемпионата России
Общество, 28.04.2021
Также они выиграли пять наград в первенстве страны
В Улан-Удэ разрешили посещать кладбища в Родительский день
В Улан-Удэ разрешили посещать кладбища в Родительский день
Общество, 28.04.2021
Родительский день в этом году состоится 11 мая
Боксаны Бурятии завоевали две медали в Сербии
Боксаны Бурятии завоевали две медали в Сербии
Общество, 28.04.2021
«Золото» и «серебро» международного турнира у бурятских спортсменок
Служба крови Бурятии опубликовала график работы в майские выходные
Служба крови Бурятии опубликовала график работы в майские выходные
Общество, 28.04.2021
Донорам необходимо при себе иметь паспорт, СНИЛС и результат ФЛГ
За сутки 13 забайкальцев вылечились от коронавируса
За сутки 13 забайкальцев вылечились от коронавируса
Общество, 28.04.2021
За весь период скончался 821 человек
С улиц Улан-Удэ вывезли рекордное количество мусора
С улиц Улан-Удэ вывезли рекордное количество мусора
Общество, 28.04.2021
В уборках участвовали 65 тысяч горожан
В Улан-Удэ появился новый стадион около школы №38
В Улан-Удэ появился новый стадион около школы №38
Общество, 28.04.2021
Заниматься на новой площадке смогут и школьники, и жители Железнодорожного района

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^