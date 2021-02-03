Улан-удэнский театр покажет анимационный спектакль онлайн





7 февраля в 18:00 на Youtube-канале молодёжного художественного театра Улан-Удэ состоится премьера первого действия анимационного спектакля «Зимы не будет» (6+). Трансляция станет бесплатной для любого зрителя, однако после премьеры доступ к видео будет сохраняться только сутки. Отметим, что это первая премьера постановки МХТ в 2021 году в онлайн-формате.- Спектакль «Зимы не будет» можно смотреть всей семьей. Главные герои – беспризорные коты, но их история близка каждому человеку. Это поиск тех, кто будет любить, никогда не оставит и не забудет, это необходимость чувствовать, что в этом мире есть ещё добро. А на какие поступки вы будете готовы ради этого? - говорится анонсе.Работал над этой постановкой по одноименной пьесе Виктора Ольшанского режиссёр Владимир Альбертович Витин. Режиссёром мультимедиа и автором анимации проекта стал Арсений Витин.Театр планирует выпустить премьеру второго действия спектакля на следующей неделе. Об этом сообщает пресс-служба театра.