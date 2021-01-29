В Бурятии покрестились 12 осуждённых

Колонию посетил настоятель храма



Исправительную колонию №1 в Гусиноозёрске посетил священник Евгений Седунов, настоятель местного храма в честь иконы Божией Матери «Казанская».



Отец Евгений провел таинство крещения для 12-ти осуждённых. Перед крещением желающих принять православную веру познакомили с её основами и вероучением, сообщили в УФСИН по Бурятии.



Также священнослужитель побеседовал с верующими об алкогольной и наркотической зависимости и о недопущении распространения движения АУЕ, признанного в РФ экстремистским и запрещённым.







