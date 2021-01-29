Колонию посетил настоятель храма
Исправительную колонию №1 в Гусиноозёрске посетил священник Евгений Седунов, настоятель местного храма в честь иконы Божией Матери «Казанская».
Отец Евгений провел таинство крещения для 12-ти осуждённых. Перед крещением желающих принять православную веру познакомили с её основами и вероучением, сообщили в УФСИН по Бурятии.
Также священнослужитель побеседовал с верующими об алкогольной и наркотической зависимости и о недопущении распространения движения АУЕ, признанного в РФ экстремистским и запрещённым.
В Бурятии покрестились 12 осуждённых
Общество, Фото:
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