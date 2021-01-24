Из-за заболевания воспитанников детсад в Улан-Удэ временно закроют

Комитет по образованию Улан-Удэ и Роспотребнадзор проводят проверку по размещённой информации в социальных сетях о заболевших детях в детском саду 91 «Строитель».
Как сообщал «Байкал-Daily», в Центр гигиены и эпидемиологии в Бурятии поступило пять извещений о регистрации случаев острой кишечной инфекции среди воспитанников этого детского сада.
- 6 родителей обратились за медицинской помощью для детей в связи с имеющимися признаками заболеваний. По информации Роспотребнадзора, у одного ребёнка подтверждён диагноз - острая кишечная инфекция (ОКИ) неясной этиологии, - сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.
На сегодня проводится эпидемиологическое расследование, отобраны анализы. По результатам лабораторных исследований будут сделаны выводы о причинах проявления признаков недомогания у детей.
- С 25 января 2021 года деятельность детского сада 91 «Строитель» будет приостановлена для проведения противоэпидемических мероприятий с целью минимизации распространения заболевания. О сроках возобновления деятельности проинформируем дополнительно, - отметили в мэрии.
По детскому саду 110 «Золушка» на сегодняшний день подтверждённых случаев заболеваний нет. Роспотребнадзор проводит проверку по информации, размещённой в социальных сетях.
- Уважаемые родители, в случае проявления признаков заболевания необходимо обращаться в лечебные учреждения для выставления диагноза.
Сегодня Комитетом по образованию с руководителями детских садов проведено рабочее онлайн-совещание по профилактике заболеваемости детей, проведению всех необходимых мероприятий в образовательных учреждениях, - заключили в городской администрации.