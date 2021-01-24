 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 января

23 января

22 января

Популярное

Из-за заболевания воспитанников детсад в Улан-Удэ временно закроют

Из-за заболевания воспитанников детсад в Улан-Удэ временно закроют
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Проводится эпидемиологическое расследование 

Комитет по образованию Улан-Удэ и Роспотребнадзор проводят проверку по размещённой информации в социальных сетях о заболевших детях в детском саду 91 «Строитель».

Как сообщал «Байкал-Daily», в Центр гигиены и эпидемиологии в Бурятии поступило пять извещений о регистрации случаев острой кишечной инфекции среди воспитанников этого детского сада. 

- 6 родителей обратились за медицинской помощью для детей в связи с имеющимися признаками заболеваний. По информации Роспотребнадзора, у одного ребёнка подтверждён диагноз - острая кишечная инфекция (ОКИ) неясной этиологии, - сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.

На сегодня проводится эпидемиологическое расследование, отобраны анализы. По результатам лабораторных исследований будут сделаны выводы о причинах проявления признаков недомогания у детей.

- С 25 января 2021 года деятельность детского сада 91 «Строитель» будет приостановлена для проведения противоэпидемических мероприятий с целью минимизации распространения заболевания. О сроках возобновления деятельности проинформируем дополнительно, - отметили в мэрии.

По детскому саду 110 «Золушка» на сегодняшний день подтверждённых случаев заболеваний нет. Роспотребнадзор проводит проверку по информации, размещённой в социальных сетях.

- Уважаемые родители, в случае проявления признаков заболевания необходимо обращаться в лечебные учреждения для выставления диагноза.

Сегодня Комитетом по образованию с руководителями детских садов проведено рабочее онлайн-совещание по профилактике заболеваемости детей, проведению всех необходимых мероприятий в образовательных учреждениях, - заключили в городской администрации. 
детские сады
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Из-за заболевания воспитанников детсад в Улан-Удэ временно закроют
Из-за заболевания воспитанников детсад в Улан-Удэ временно закроют
Общество, 24.01.2021
Проводится эпидемиологическое расследование
Пострадавшей от собак улан-удэнке проведут операцию по реконструкции лица
Пострадавшей от собак улан-удэнке проведут операцию по реконструкции лица
Общество, 24.01.2021
«Пожалуйста, помолитесь за нас», - попросили жителей Бурятии в социальной сети её родственники
Как незаконные акции протеста прошли 23 января по всей России
Как незаконные акции протеста прошли 23 января по всей России
Общество, 24.01.2021
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что региональные власти чрезвычайно корректно отнеслись к участникам акции
Прогулки по Улан-Удэ. Январь 2021
Прогулки по Улан-Удэ. Январь 2021
Общество, 24.01.2021
Новейшая история города в проекте «Байкал-Daily» «История Улан-Удэ в фотографиях»
Коронавирусом заразились ещё 147 жителей Бурятии
Коронавирусом заразились ещё 147 жителей Бурятии
Общество, 24.01.2021
В стационарах республики получают лечение 1063 пациента

Вячеслав Дамдинцурунов: «Я снова министр»
Вячеслав Дамдинцурунов: «Я снова министр»
Общество, 24.01.2021
После отставки правительства он числился исполняющим обязанности министра спорта и молодёжной политики Бурятии
Жительница Ангарска отдала аферистам полмиллиона рублей
Жительница Ангарска отдала аферистам полмиллиона рублей
Общество, 24.01.2021
Она думала, что инвестирует деньги в акции различных компаний
В Бурятии днём до -28
В Бурятии днём до -28
Общество, 24.01.2021
В республике ожидаются снегопады 
Было — стало: монумент «Мать Бурятия»
Было — стало: монумент «Мать Бурятия»
Общество, 23.01.2021
С помощью фотографий Сергея Тарасенко можно вспомнить о перемещениях монумента

Несогласованная акция протеста в Улан-Удэ. Фоторепортаж
Несогласованная акция протеста в Улан-Удэ. Фоторепортаж
Общество, 23.01.2021
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с несанкционированной акции протеста в Улан-Удэ

Детский омбудсмен Бурятии: «Страшно за детей»
Детский омбудсмен Бурятии: «Страшно за детей»
Общество, 23.01.2021
Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии прокомментировала ситуацию с субботней несогласованной акцией протеста
В детсаду в Улан-Удэ выявили острую кишечную инфекцию
В детсаду в Улан-Удэ выявили острую кишечную инфекцию
Общество, 23.01.2021
Инфекцию обнаружили у пяти детсадовцев
Сергей Зверев называет причины для посещения Бурятии
Сергей Зверев называет причины для посещения Бурятии
Общество, 23.01.2021
Артист опубликовал пока две из десяти причин для посещения республики 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^