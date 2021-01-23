В детсаду в Улан-Удэ выявили острую кишечную инфекцию

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Инфекцию обнаружили у пяти детсадовцев



В детском саду «Строитель» в Улан-Удэ зарегистрированы случаи острой кишечной инфекции, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.



- В Центр гигиены и эпидемиологии в Бурятии поступило пять экстренных извещений о регистрации случаев острой кишечной инфекции среди воспитанников детского сада 92 «Строитель», - сообщили в управлении.



По данному факту началось эпидемиологическое расследование.









