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В детсаду в Улан-Удэ выявили острую кишечную инфекцию

В детсаду в Улан-Удэ выявили острую кишечную инфекцию
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Инфекцию обнаружили у пяти детсадовцев

В детском саду «Строитель» в Улан-Удэ зарегистрированы случаи острой кишечной инфекции, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.

- В Центр гигиены и эпидемиологии в Бурятии поступило пять экстренных извещений о регистрации случаев острой кишечной инфекции среди воспитанников детского сада 92 «Строитель», - сообщили в управлении.

По данному факту началось эпидемиологическое расследование.




детские сады
 
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