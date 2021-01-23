Инфекцию обнаружили у пяти детсадовцев
В детском саду «Строитель» в Улан-Удэ зарегистрированы случаи острой кишечной инфекции, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
- В Центр гигиены и эпидемиологии в Бурятии поступило пять экстренных извещений о регистрации случаев острой кишечной инфекции среди воспитанников детского сада 92 «Строитель», - сообщили в управлении.
По данному факту началось эпидемиологическое расследование.
В детсаду в Улан-Удэ выявили острую кишечную инфекцию
Общество, Фото:
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