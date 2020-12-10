В Бурятии за сутки скончался всего один больной коронавирусом





По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии на утро 10 декабря зарегистрированолабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19. Суточный прирост составил 227 больных.В республике отмечается некоторое снижение ежесуточного прироста больных. Так, в понедельник, 7 декабря, было +244, 8 декабря +239, 9 декабря +225. В ноябре суточный прирост составлял порядка 270-280 человек.55% (11 884) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Из 227 новых случаев COVID-19: 184 человека - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.Круг контактных лиц составляет 4046 человек.Всего выздоровели от COVID-19 –в том числе 394 выписались накануне. Дополнительно снято с наблюдения 646 пациентов.В стационарах получают лечение 1847 пациентов с коронавирусной инфекцией (из них детей - 37), в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 1440. В отделениях реанимации находится 106 пациентов (из них старше 65 лет – 54), на ИВЛ 56 пациентов (из них старше 65 – 32), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 35.Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2627 коек, занято – 1847, свободно – 780 коек. Занятость коечного фонда составляет 70,3%.Амбулаторное лечение проходят 2078 пациентов с COVID-19, наблюдается 7 148 человек.Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 498 человек. Накануне скончался всего один пациент. В последнее время ежедневные показатели смертности были намного выше: от пяти до десяти смертей.