В техникуме в Бурятии не было завтраков и медпункта

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, Бурятский республиканский техникум автомобильного транспорта нарушал закон об образовании.



Выявлено, что в Онохойском филиале техникума в учебно-производственном процессе допускаются нарушения санитарно-гигиенических требований и нормативов.



Так, при организации питания обучающихся не организован завтрак, в обед не включена закуска. В лаборатории химии и биологии нет вытяжных шкафов. Медицинский пункт в учреждении отсутствует.



В суд был подан иск к Бурятскому республиканскому техникуму автомобильного транспорта о возложении обязанности устранить нарушения. Заиграевский районный суд требования прокурора удовлетворил частично, отказав в обеспечении учреждения медицинским пунктом.



Прокурор обжаловал решение районного суда. Верховный суд республики удовлетворил апелляционное представление прокурора, возложив обязанности на образовательное учреждение обеспечить наличие медицинского пункта в срок до 1 сентября 2021 года, на региональное министерство образования и науки – финансирование указанного мероприятия, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

