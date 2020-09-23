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В техникуме в Бурятии не было завтраков и медпункта

В техникуме в Бурятии не было завтраков и медпункта
Общество,  Фото:pixabay.com
В дело вмешалась прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, Бурятский республиканский техникум автомобильного транспорта нарушал закон об образовании.

Выявлено, что в Онохойском филиале техникума в учебно-производственном процессе допускаются нарушения санитарно-гигиенических требований и нормативов.

Так, при организации питания обучающихся не организован завтрак, в обед не включена закуска. В лаборатории химии и биологии нет вытяжных шкафов. Медицинский пункт в учреждении отсутствует.

В суд был подан иск к Бурятскому республиканскому техникуму автомобильного транспорта о возложении обязанности устранить нарушения. Заиграевский районный суд требования прокурора удовлетворил частично, отказав в обеспечении учреждения медицинским пунктом.

Прокурор обжаловал решение районного суда. Верховный суд республики удовлетворил апелляционное представление прокурора, возложив обязанности на образовательное учреждение обеспечить наличие медицинского пункта в срок до 1 сентября 2021 года, на региональное министерство образования и науки – финансирование указанного мероприятия, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
техникум
 
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