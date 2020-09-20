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Школы Улан-Удэ частично переводятся на дистанционное обучение

Школы Улан-Удэ частично переводятся на дистанционное обучение
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Татьяна Митрофанова опубликовала список этих школ

Как сообщал «Байкал-Daily», крупные школы Улан-Удэ, где обучается более 1000 детей, будут переведены на дистанционное обучение. В столице Бурятии 28 таких образовательных учреждений.

Сегодня председатель комитета по образованию города на своей странице в Instagram опубликовала список школ, в которых не менее 1/3 учащихся от общего количества будут переведены на обучение в очно-дистанционном формате с периодичностью 2 недели (2 недели в образовательной организации, 2 недели-дистанционно) с 21 сентября до особого распоряжения.

- Школами составлено новое расписание. Информация о количестве классов, переведённых на дистанционное обучение, направлена в комитет по образованию и в группы родителей, размещена на официальных сайтах школ. Дистанционное обучение будет организовано с использование общедоступных федеральных и иных бесплатных образовательных онлайн-платформ, - написала Татьяна Митрофанова.

При организации дистанционного обучения будут соблюдаться нормы СанПиН.

В школах будут определены учебные кабинеты, оборудованные необходимой техникой, для организации дистанционного обучения. Администрация школ должна осуществлять контроль за заполнением в ежедневном режиме электронного журнала с 21 сентября до особого распоряжения (выставление оценок, заполнение темы урока, домашнего задания и т.д.) с указанием формы обучения – дистанционная, очная.

- Проведён мониторинг учащихся на наличие возможностей обучаться в домашних условиях дистанционно. При отсутствии возможностей ученика получать образование дистанционно, образовательный процесс будет организован с использованием средств мобильной связи, электронного журнала, материалов на бумажных носителях, - пояснила председатель комитета по образованию.

Комитетом по образованию данный вопрос взят на контроль,заключили Митрофанова.


На сегодняшнее утро в Бурятии зарегистрировано 6342 случая заражения COVID-19. По Улан-Удэ – 3721. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 5208 человек, умерло 64 человека. Лечение в стационарах проходят 458 пациентов, из них 17 детей. Состояние детей удовлетворительное.  На амбулаторном лечении находятся 612 пациентов.
школы
 
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