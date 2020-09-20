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Ещё 67 человек в Бурятии заболели COVID-19

Ещё 67 человек в Бурятии заболели COVID-19
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Выздоровели более пяти тысяч пациентов

На утро 20 сентября в Бурятии зарегистрировано 6342 случая заражения COVID-19. По Улан-Удэ – 3721. За сутки выявили 67 больных.

Из 67 новых случаев COVID-19: 20 человек - обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. Круг контактных лиц составляет 3899 человека, все обследованы.

В инфекционных стационарах республики с подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 458 пациентов, из них 17 детей. Состояние детей удовлетворительное.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 892 койки, занято – 479, в том числе с лабораторно подтверждённым COVID-19 – 458, свободно 413 коек. Занятость коечного фонда составляет 53,7 %.

Амбулаторное лечение проходят 612 пациентов с COVID-19, лёгким течением заболевания.

Всего выздоровели от COVID-19 – 5208 человек, в том числе 11 выписали накануне.

Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 64 человека. Как сообщал «Байкал-Daily», двое пациентов 35-и и 95-и лет скончались накануне.

В Республиканской клинической инфекционной больнице в отделении реанимации находятся 4 тяжёлых пациента с COVID-19, старше 65 лет – 4 человека, на ИВЛ 2 пациента старше 65 лет. В стационаре по ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся 4 пациента, двое из которых старше 65 лет, на ИВЛ – 2 пациента, один из них старше 65 лет. В стационаре по ул. Солнечная 4 «а» в отделении реанимации находятся 7 пациентов, в том числе старше 65 лет – 4, на ИВЛ – 2 пациента старше 65 лет.

В двух обсерваторах находится 42 человека.

Как сообщал «Байкал-Daily», в связи со всплеском заболеваемости в Бурятии вернули обязательное повсеместное ношение медицинских масок.


профилактика коронавирус
 
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